De las pseudoterapias a la Ley ELA: la ADSCV analiza en Alicante los retos de la sanidad española en la era digital

La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV) analiza, en el marco del octavo congreso que celebra en Alicante, las amenazas de la salud en la Era Digital.

Concretamente, el evento tendrá lugar en el Auditorio del Colegio de Médicos de Alicante. Comenzará el jueves 18 de septiembre y contará con más de 400 asistentes diarios.

Es precisamente ese día, el 18, cuando el presidente del Consejo General Médicos de España, Tomás Cobo, inaugure el periodo de conferencias. Lo hará bajo el título Derecho a la Salud: un Derecho Universal.

Tras esta conferencia inaugural se desarrollará el debate sobre la Ley ELA. Este contará con la participación del presidente de la Confederación Nacional de Entidades ELA, Fernando Martín; la jefa del Servicio de Neurología y Coordinadora de la Unidad ELA del Hospital de Alicante, Carmina Díaz; y los portavoces del PSPV y PP en Les Corts Valencianes, Rafael Simó y Nieves Martínez.

El programa continuará con un debate sobre la Salud Mental en el que participará la subsecretaria del Comisionado de Salud Mental, Belén García; el director general de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat Valenciana, Bartolomé Pérez, junto al presidente del Consejo General de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, Francisco Santolaya; y el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, Juan José Tirado.

Por otro lado, el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, el alicantino Víctor Pedrera, se encargará de moderar la Mesa 3 sobre la Situación laboral de los Médicos en España.

En esta participarán la consellera de Salut del Govern Illes Balears, Manuela Garcia, junto al vicepresidente segundo de la Federación Europea de Sindicatos Médicos, Alex Ramos; y el presidente de la CESM, Miguel Lázaro.

Por la tarde llegará el turno del debate sobre métodos alternativos de solución de controversias sanitarias. También de otros dos platos fuertes del congreso, las mesas sobre envejecimiento y salud digital y sobre la publicidad engañosa de productos sanitarios y las pseudoterapias.

En la primera participarán el catedrático de Derecho Civil de la UA, Javier Barceló; el ayudante doctor de Derecho Civil de la UMH, Manuel Ortiz; la fiscal decana de Sección Civil de personas mayores y con discapacidad, Inmaculada Palau; y la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo.

De la segunda mesa redonda formarán parte el asesor jurídico del Colegio de Médicos de Zaragoza, Carlos Lapeña; la vicepresidenta primera del Colegio de Médicos de Valladolid, Raquel Blasco; el decano del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, Josep Benítez; y el fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Fidel Cadena.

La segunda jornada del congreso arrancará con el debate sobre la violencia en el sector de la salud, un tema de plena actualidad. En él participarán el fiscal provincial de Alicante, Jorge Rabasa; el secretario del Consejo General de Médicos de España, Jose Mª Rodríguez; el interlocutor sanitario de la Policía Nacional, Manuel Yanguas; el secretario del Consejo General de Enfermería de España, Diego Ayuso; y el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Bernardo Salas.

Y antes de la clausura se desarrollará el último debate sobre sanidad y emergencias con la presencia del responsable de Emergencias de Cruz Roja Española, Iñigo Vela.

También con el jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Politécnico de la Fe y vicepresidente Nacional de SEMES (Sociedad Española de Urgencias y Emergencias) Javier Millán, y el director general de Interior de la Generalitat Valenciana, Vicente León.

Por último, el congreso anual de la ADSCV se clausurará con la entrega del V Premio de Derecho Sanitario a la asociación Alicante Gastronómica Solidaria, impulsada por la Cámara de Comercio de Alicante, por el apoyo que prestó a los pueblos afectados por la dana de Valencia.

Allí estuvieron desplazados desde que ocurrió la tragedia y hasta el mes de enero para cocinar y distribuir comida caliente a todos los vecinos y voluntarios que trabajaban en la recuperación de viviendas, comercios y servicios esenciales como centros de salud, farmacias y clínicas sanitarias.