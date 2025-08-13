El hospital Quirón Torrevieja adopta una nueva técnica que permite a las personas con perforación timpánica volver a disfrutar del agua sin riesgos

Con la llegada del verano y el incremento de actividades acuáticas, quienes padecen una perforación en el tímpano suelen evitar la piscina o el mar por miedo a infecciones y problemas posteriores.

No obstante, el Hospital Quirónsalud Torrevieja ha desarrollado una técnica quirúrgica innovadora, rápida y mínimamente invasiva que ofrece una solución eficaz, devolviendo a los pacientes la posibilidad de disfrutar del agua sin preocupaciones y mejorando notablemente su calidad de vida.

Aunque en apariencia una perforación timpánica, sobre todo en jóvenes, pueda parecer un problema menor, sus consecuencias incluyen infecciones recurrentes, pérdida de audición y limitaciones en la vida cotidiana.

“Cerrar la perforación no solo mejora la capacidad auditiva, sino que reduce de forma significativa el riesgo de infecciones y devuelve al paciente la libertad de practicar actividades acuáticas o deportivas sin restricciones”, señala el doctor Mircea Avram, especialista en Otorrinolaringología en este centro hospitalario.

Miringoplastia: un enfoque avanzado y ambulatorio

Hasta hace poco, las técnicas habituales requerían anestesia general, hospitalización de varios días y, en ocasiones, no ofrecían un porcentaje de éxito óptimo. Alternativas como la fat myringoplasty o la técnica de cartílago en mariposa resultaban menos invasivas, pero no siempre funcionaban ante perforaciones de gran tamaño.

La nueva miringoplastia desarrollada en el Hospital Quirónsalud Torrevieja se realiza de forma ambulatoria, en consulta y con anestesia local. El procedimiento dura entre 30 y 45 minutos y permite que el paciente regrese a casa el mismo día, sin necesidad de ingreso hospitalario ni de cuidados postoperatorios complicados.

Es apta incluso para perforaciones extensas y para pacientes de mayor edad, gracias a un injerto con mejor irrigación sanguínea. No deja cicatrices visibles, ya que las incisiones, de menos de 1,5 cm, se practican dentro del conducto auditivo o detrás de la oreja. “Además —añade el doctor Avram— utilizamos tejido del propio paciente, lo que favorece una cicatrización natural y una recuperación rápida y confortable”.

Recuperación y cuidados posteriores

La cicatrización suele completarse en unas dos semanas, período en el que únicamente se aplican gotas óticas. Durante este tiempo, el especialista recomienda evitar esfuerzos físicos, no sonarse la nariz con fuerza y mantener el oído seco. También aconseja no viajar en avión durante un mes y posponer el buceo entre dos y tres meses.

En palabras del doctor Avram: “La perforación timpánica ya no debe condicionar la vida diaria ni limitar el deporte o el baño. Con esta técnica personalizada y ambulatoria, la reparación del tímpano se convierte en un procedimiento seguro, rápido y accesible, que mejora de manera significativa el bienestar del paciente”.