Familias y profesionales de la Comunidad Valenciana se manifiestan por la calidad de la Atención Temprana

Familias, simpatizantes y profesionales de la Atención Temprana en la Comunitat Valenciana se han manifestado hoy en València en contra de las medidas de la instrucción 3/2022 del 29 de julio de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas al considerar "que se está destruyendo la calidad de la atención que se recibe en los Centros de Atención Temprana, se vulneran los derechos de los trabajadores y de los niños y sus familias de recibir la atención individualizada que necesitan".

La marcha ha sido calificada por la presidenta de la Asociación Valenciana de Atención Temprana (AVAP) de la Comunitat Valenciana, Isabel Blanes como de éxito ya que el número de personas que la ha respaldado ha sido "bastante numerosa".

Además, ha explicado Blanes, la asociación se encuentra ya en vías de negociación para mejorar esta instrucción ya que esta mañana han sido recibidos por una asesora de Presidencia y "hay predisposición para llegar a acuerdos".

La marcha ha sido convocada por la Asociación Valenciana de Atención Temprana de la Comunitat Valenciana en contra de las medidas de la instrucción 3/2022 del 29 de julio de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas al considerar "que se está destruyendo la calidad de la atención que se recibe en los Centros de Atención Temprana, se vulneran los derechos de los trabajadores y de los niños y sus familias de recibir la atención individualizada que necesitan".

Según la Asociación, en la actualidad, en la Comunitat Valenciana, "hay una amplia lista de espera para ser atendido en un Centro de Atención Temprana, y para reducirla, "ha aumentado la ratio de atención en los centros disminuyendo así la calidad y aumentando la presión asistencial".

La nueva instrucción implica cambios como que las sesiones para cada tratamiento ya no dependen de los profesionales de estos centros; no se puede ofrecer más de una sesión sin previa autorización lo que aumenta los tiempos de espera; no se valoran las coordinaciones internas y externas con otros servicios ni se valora el trabajo conjunto de las diferentes disciplinas en los tratamientos, a juicio de la entidad.

Además, añaden, "aumenta la carga administrativa y de burocracia; no da tiempo a la formación de los profesionales y no se da valor a la atención indirecta".

Ante esto se pide respetar los criterios técnicos de los profesionales de la Atención Temprana en todos los ámbitos de su trabajo; no exigir un número irreal de sesiones anuales para cumplir con el concierto; dar valor a la atención indirecta; disponer de tiempo y financiación para formación; el respeto a los derechos laborales de los profesionales; tiempo específico para que los directores desempeñen su función y bajar la ratio de 1,71".

