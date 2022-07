El Sindicato de Enfermería acusa a Sanidad de incumplir la Ley al permitir SAMU sin médicos

El Sindicato de Enfermería Satse ha acusado este miércoles a la Conselleria de Sanidad de incumplir la normativa sanitaria cada vez que manda ambulancias SAMU (Servicios de Asistencias Médicas de Urgencias) sin médicos.

En un comunicado, el sindicato señala que, según la normativa de la propia Conselleria, las ambulancias SAMU deben llevar "médico, personal de enfermería y personal técnico en transporte sanitario".

Además, desde Satse afirman que las ambulancias SAMU cuando no llevan médico se convierten en ambulancias SVA (Soporte Vital Avanzado), que constan de personal de enfermería y transporte técnico. Desde el sindicato sostienen que enviar SVA bajo el nombre de SAMU "confunde a la población y bordea la legalidad".

Desde Satse han atribuido la situación actual a la falta de previsión por parte de la Conselleria de Sanidad a la hora de contratar personal para el SAMU, ya que la situación "no es nueva" porque se ha venido produciendo en los últimos tiempos, sobre todo en verano y Navidad.

Por otra parte, achacan la falta de médicos para el SAMU a las "malas condiciones" tanto laborales como retributivas que tiene este servicio: "Los profesionales prefieren irse a trabajar a centros de salud u hospitales".

La solución que ha planteado el Sindicato pasa por aumentar el número de plazas para realizar los cursos necesarios y hacer varios al año en vez de una única edición, como se está haciendo. Como solución extrema, valoran la posibilidad de recurrir al personal de servicios como Urgencias o Unidad de Críticos, para realizar guardias o cubrir alguna plaza en el SAMU de manera puntual.

El comunicado del Satse se produce después de que l pasado sábado un hombre muriese en el Hospital de San Juan por un infarto después de haber sido atendido por un SAMU sin médico, tal como desveló EL ESPAÑOL.

En concreto, y según comentaron fuentes del servicio, en un primer momento se han desplazado hasta el lugar del aviso una ambulancia con conductor (también con formación sanitaria) y enfermero, quien ha procedido a revisar al paciente y, tras constatar la gravedad de los síntomas, ha solicitado un SAMU con médico que ha tardado una media hora adicional en llegar.

Cuando finalmente el hombre ha llegado al Hospital de San Juan "ha fallecido al poco de entrar", sin que el equipo pudiese hacer nada para salvar su vida.

Las mismas fuentes indicaron que en la provincia hay varias unidades del SAMU que no disponen de médico desde el pasado 1 de julio, "lo que supone un claro peligro para los pacientes". "Parece que no pasa nada si no hay médico en el SAMU y no es así; este es el primer ejemplo, pero no sabemos cuántos fallecidos puede haber", precisa un médico