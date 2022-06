El Gobierno alerta en Valencia de que el consumo de metanfetamina en el 'chemsex' podría ser un "problema gravísimo"

Un "problema gravísimo, comparable al de la heroína en los años 70". Así define el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, lo que puede suponer el consumo de metanfetamina. A esta sustancia la ha considerado una de las "más destructivas" en un seminario ofrecido en Valencia este jueves. El peligro está en que su uso aún es minoritario dentro del ámbito del chemsex o sexdopaje pero podría extenderse.

"Es una de las drogas más destructivas que existen, comparable solo al crack o a la heroína", ha señalado Villalbí durante la celebración del seminario Abordaje integral en materia de salud en el contexto del chemsex, organizado por UNAD, la Red de Atención a las Adicciones y donde se aborda este fenómeno reciente en nuestro país.

Un informe del Ministerio de Sanidad define el fenómeno del sexdopaje como un "uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales por un período largo de tiempo entre hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres".

Villalbí, como recoge Efe, ha explicado que ha acudido al encuentro para lanzar un "mensaje urgente" sobre el consumo de metanfetaminas como estimulantes en el ámbito del sexdopaje, y aunque ha precisado que en estos momentos ocupa un "espacio pequeño" dentro del conjunto de drogas, tiene "potencial de convertirse en un problema gravísimo, comparable con la heroína a finales de los años 70".

No es una droga como las demás

"La presencia de metanfetamina nos preocupa y tenemos que trabajar para que la sociedad, pero sobre todo las personas que pueden tener contacto con ella, sean conscientes de que no es una droga como las demás, sino que plantea muchos más riesgos", ha afirmado.

Según ha explicado, afecta seriamente al usuario en muchos aspectos de la salud, desde la salud bucodental hasta la salud mental, ya que propicia la aparición de brotes psicóticos y porque genera adicción muy rápidamente.

Preguntado por si es una de las drogas más consumidas dentro del fenómeno del sexdopaje, ha respondido que depende de las ciudades y en algunas está más presente, y ha explicado que y la Policía "desarticuló una organización vinculada a uno de los grandes clanes más sanguinarios de México que la traía a España y ha desmontado un par de laboratorios".

Aunque en España el consumo de la metanfetamina es "relativamente nuevo", está muy presente en América, en México, y en países del Este, aunque el mercado de la droga "es muy dinámico" y es un problema "grave y urgente", ha dicho.

Preguntado por si la práctica del sexdopaje, que se asocia más al colectivo gay, se está extendiendo a otros colectivos, Villalbí ha asegurado que no le consta y que lo que saben es que se da "en algunos subgrupos de este colectivo, relativamente minoritarios".

La metanfetamina "es una línea roja", según el delegado del Gobierno, para quien se debe plantear a quien vaya a consumirla que "pase de ella, que hay otros estimulantes que no son tan jodidos, y que si ya la está tomando busque ayuda".

El estigma de los consumidores

El presidente de la UNAD, Luciano Poyato, quien ha destacado que la entidad busca proteger a la población más vulnerable, ha subrayado que ya no existe la percepción del riesgo que había en los años 80 y 90 y ha pedido que no se estigmatice a la población homosexual.

A su juicio, es "impresentable" que ser relacione a los homosexuales con el fenómeno del sexdopaje o con la viruela del mono, algo que a su juicio genera "homofobia y delitos de odio" y ha abogado por hacer un abordaje integral, por no discriminar y por el derecho a la libertad.

La secretaria autonómica de salud pública y del sistema sanitario, Isaura Navarro, ha destacado que la práctica del sexdopaje, que supone el consumo de drogas, "hace que se olvide cualquier tipo de medida de prevención, lo que supone un incremento de infecciones de transmisión sexual y de VIH, pero la gente, como no tienen miedo, no acude a hacerse pruebas".

"Tenemos un problema con las ITS que, igual que el VIH, no para de crecer en la población porque se ha descuidado el uso de los preservativos. No se le tiene el respeto de antes", ha dicho para añadir que la gente debe entender "el riesgo que está asumiendo" con el abuso de drogas o de aplicaciones que generación adicción.

