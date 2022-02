"La calefacción no funciona y tengo frío", el diario de un anciano en el cuestionado geriátrico de Elche

"Día 1 de febrero por la mañana no hay calefacción. Viene el director a visitarme y me pregunta cómo estoy. Le contesto que voy mejorando poco a poco. Me dice que tengo que estar relajado y tranquilo. Le contesto: ¡Cómo quieres que esté relajado y tranquilo! La calefacción no funciona y hace frío, los timbres desde que vine están sin arreglar. Las comidas a veces llegan tarde y frías, y me cuesta mucho poder comerlas". Este es parte del diario escrito por Francisco Sánchez, presidente del Consejo de Usuarios del geriátrico de Altabix, en Elche, donde reside desde hace 12 años; un centro que ha sido noticia estos días por saberse de la muerte por Covid de 6 residentes en tan solo dos semanas.

Paco, comos se hace llamar, refleja en una serie de anotaciones escritas desde finales de enero de este año hasta la actualidad los problemas que va encontrando en un momento especialmente delicado para él, puesto que en diciembre fue intervenido del corazón. Por ese motivo, escribe el 30 de enero que sobre las 6 de la tarde un auxiliar se le acerca a la habitación y le dice: “Paco, aquí tienes la medicación de la noche”. Él, le pregunta si está seguro de esas pastillas son para él. “Si esa medicación es para mí, hay un problema, porqué yo desde que salí del hospital no llevo medicación por la noche, por lo tanto esa medicación no es mía”, sostiene. "¿Tú no eres Paco xxx?", asegura que le preguntó. “ No, yo soy Paco Muñoz” , respondió. “ Lo siento, me he equivocado, el fallo ha sido mío”.

Con esta serie de ejemplos en primera personas, la Asociación de Familiares de las Residencias de la Comunitat Valenciana (RECOVA), encargada de su difusión, quiere poner una vez más el foco en la gestión de este centro, privado aunque dependiente de la Generalitat Valenciana.

A juicio de la portavoz de Recova, Esther Pascual, Paco "está cansado de remitir escritos a Generalitat con multitud de quejas". Como miembro de RECOVA que es, este residente estuvo presente en la reunión con la viceconsellera Mónica Oltra en julio del año pasado en Elche.

Esther Pascual sostiene que Paco "es una persona con plenas facultades, que la pasada Navidad fue intervenido del corazón. Está algo delicado y no se siente correctamente atendido en la residencia (extremo que no es la primera vez que denuncia)".

Según Pascual, las quejas que refleja Paco han sido continuadas en el tiempo "durante años": "errores en administración de medicación, descoordinación en stock de viveres y nutrición, infraestructuras deficitarias (camas articuladas, falta de timbres ...), pésima coordinación de servicios generales (las cortinas llevan sin colgar más de un año), frío... Y todo esto percibido y padecido por alguien que está en plenas facultades y que saben que puede denunciar. ¡Cuánto padecerán aquellos con demencias, con grandes dependencias y graves patologías!", concluye la portavoz de RECOVA.

Rescisión del contrato

Desde el Partido Popular han exigido este lunes "encarecidamente que se inicien los trámites para la resolución del contrato como consecuencia del reiterado incumplimiento de las obligaciones de atención socio sanitaria a los residentes y usuarios y que por decencia lo hagan cuanto antes".

La concejal del grupo municipal del Partido Popular de Elche, Loli Serna, ha criticado "la dejadez absoluta de PSOE y Compromís con los mayores de la residencia de Altabix". "Hace una semana que González -el alcalde- y sus concejales afirmaron en el Pleno que no era urgente abordar la crisis sanitaria que vive la residencia de Altabix, una residencia que ha visto cómo han fallecido, en la última ola que ha azotado sus instalaciones, 7 mayores por la desidia y abandono de la consellera Mónica Oltra y de González”.

“Oltra y González son los culpables políticos de que, a día de hoy, no se hayan

contratado más enfermeros, de que el 40% de los radiadores estén inservibles, de que las puertas de emergencias no estén operativas, que las camas articuladas no funcionen e incluso que no se hayan implantado los protocolos, o que haya mayores desnutridos y desatendidos tal y como nos trasladan sus familiares. Su indiferencia está teniendo consecuencias muy graves, su indiferencia está matando a personas” La edil ha manifestado que “en el Pleno celebrado la semana pasada la izquierda

apelaba a que no era el foro adecuado para tratar el desastre en la gestión de la

residencia de mayores, una semana después seguimos, igual que los familiares,

usuarios y trabajadores, esperando a conocer cuál es el foro correcto”. Serna

continuaba: “si algo ha quedado claro en la tragedia que viven en la residencia de

Altabix es que los que venían a salvar a las personas, a darles dignidad y a cambiar

las cosas, han sido unos hipócritas y unos cínicos”.

