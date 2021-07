Un geriátrico de Elche, caliente con Mónica Oltra: sin aire acondicionado ni persianas

La concentración que tuvo lugar en la tarde noche de este lunes no solo se explica por las deficiencias que existen en la actualidad en la Residencia de Mayores y Centro de Día de Altabix, pública de gestión privada. Los familiares de este geriátrico de Elche llevan cerca de una década en lucha contra el gobierno valenciano para que la atención a sus mayores "sea mínimamente digna".

El acto de protesta de esta semana, convocado por la coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana, ReCoVa, y la Asociación por los Derechos y el Bienestar de Ancianos en Residencias, ADBAR, y al que han acudido miembros del equipo de gobierno local del PSPV-PSOE y Compromís, llega tras las presiones realizadas alcalde, Carlos González, quien se ha visto obligado a posicionarse del lado de estos colectivos.

González ya envió un escrito a la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas el pasado viernes en el que le pedía al secretario autonómico de Mónica Oltra "su implicación personal" para reparar cuanto antes el circuito de aire acondicionado y las persianas del centro "para poder adecuar la temperatura de las estancias a unos parámetros adecuados". En la carta se podía leer también que si bien "estas son las prioridades, el centro necesita también otras actuaciones para mejorar las condiciones de habitabilidad de los internos".

Reguero de deficiencias

Porque durante años, los familiares han denunciado un reguero de deficiencias relacionadas con la infraestructura, el personal y el material. Con respecto a la infraestructura, tanto la estructura y equipamiento del inmueble es competencia de Conselleria, propietaria del inmueble, y no de la empresa concesionaria, explican los familiares, los cuales afirman que el edificio arrastra problemas estructurales graves según ha concluido un arquitecto contratado por la empresa hace un mes.

ReCoVa y ADBAR explican que llevan 8 años reclamando mejoras en el centro "y nunca se acometen". Sobre el sistema de climatización señalan que "está para renovar por completo; hay aparatos que no funcionan, que gotean... Incluso usan un refrigerante prohibido (R-22)".

Estas mismas fuentes aseguran que la empresa lo comunicó al Consell en agosto de 2019 cuando se inició la concesión "y sigue sin arreglarse". Desde 2018 ya se estaba reclamando por los familiares y usuarios que los aparatos del comedor y del Centro de Día y los de algunas habitaciones empezaban a no funcionar correctamente.

"Estamos en julio de 2021, a las puertas de una ola de calor y estos mayores están en el comedor y en el Centro de Dia, donde pasan la mayor parte del día, a 30 grados, ¿qué temperaturas sufrirán este fin de semana?", se preguntan. También denuncian que hay habitaciones donde no funciona el aire acondicionado y hay personas con oxígeno y úlceras que empeoran por el calor al que están sometidos.

Y sobre las persianas, unas 30 pendientes de arreglo (casi la mitad del total de habitaciones de la residencia), aducen que "con las altas temperaturas han retirado las baldas y entra el sol infernal a mediodía a la cama y no pueden dormir la siesta ni estar en condiciones adecuadas los encamados todo el día, además de la nula intimidad que tienen".

El jardín

En cuanto al jardín del centro, "está totalmente intransitable". ¿Esto qué supone? "Pues que las personas mayores no pueden salir a pasear porque el riesgo de caídas es enorme", dicen en alusión a que "está todo levantado por las raíces de los árboles". Ya en noviembre del año pasado, en una reunión de ADBAR con el Director General de Infraestructuras y la Directora de Mayores "nos prometieron que por procedimiento de contrato de urgencia se iba a tramitar el contrato de la reforma del jardín, pero a día de hoy no se han iniciado las obras ni tenemos ninguna fecha prevista de inicio", esgrimen.

Además, en una contestación al Síndic de Greuges a finales de 2020 a esta institución se le detalló la previsión de obras las cuales "apenas se han iniciado y nos encontramos en abril de 2021". "Se excusan en el COVID y no tiene sentido ya que en multitud de edificios públicos se están realizando obras, máxime cuando para las del jardín ni siquiera tienen que entrar al edificio", defienden.

En diciembre de 2020 hubo un residente que se cayó y estuvo más de 15 minutos con la cabeza encajada entre la mesita y la cama "porque el timbre de llamada no funcionaba", por lo que piden arreglarlo cuanto antes.

Durante la Covid

Las deficiencias del centro de mayores de Altabix, cuyos familiares venían reclamando desde hacía años más personal y mejora del material, se acentuó durante los meses de especial incidencia de la Covid-19.

Así, en enero de este año, el alcalde de Elche envió un primer escrito a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para que interviniera la dirección del centro con personal funcionario tras un brote y un demoledor informe del Síndic de Greuges, algo a los que el Consell se negó "porque la legislación actual no lo permite".

Asimismo, este organismo echaba en cara a la conselleria de Oltra que no hubiera cubierto la plaza de un médico, o que no se hayan atendido las reclamaciones constantes de los familiares sobre la deficiente higiene y alimentación en el centro. Tras escuchar a todas las partes, el Síndic sentenció en abril de este año que la conselleria de Igualdad, a diferencia de la de Sanidad, no había hecho caso a sus recomendaciones, "lo que supone un grave quebranto de sus derechos".