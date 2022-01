Unas 300 personas contrarias a la vacuna del Covid se manifiestan en Elche: "¡No toquéis a los niños!"

Elche, de nuevo, ha reunido a detractores de la vacuna contra el Covid-19 y contrarios a las restricciones sanitarias en una concentración convocada por la plataforma 'Elche despierta' y que ha tenido lugar en la Plaza de Baix, donde unas 300 personas han mostrado su descontento con la gestión sanitaria.

Sin mascarilla en sus rostros y con la custodia de la Policía Nacional, que pasada las 19 horas ha emplazado a la organización a abandonar el recinto tras dos horas de encuentro, los manifestantes han lucido todo tipo de pancartas.

En unas, se ha equiparado el llamado pasaporte Covid que restringe la entrada a establecimientos con las polítizas nazis, en otras se alertaba de los "daños irreversibles" que produce la vacuna y, la mayoría, contenían mensajes contrarios a la vacunación infantil, en la que está inmersa actualmente la sociedad, inmunizando a la población entre 5 y 11 años en los colegios, en el caso de la Comunidad Valenciana. "Los niños no se tocan", se podía leer en varias o "infancia sin bozal, infancia libre" en una en concreto, en alusión al uso de la mascarilla.

Aunque, entre las reivindicaciones, ha destacado la de "exigir un debate científico" a la actual crisis sanitaria. "Nuestras vidas y las de nuestros hijos están en juego y tenemos derecho a estar informados", ha dicho una abogada en su intervención. Esta mujer, procedente de Valencia ciudad, ha arrancado los aplausos de los manifestantes rechazando "las etiquetas" que, según ella, han puesto los medios de comunicación a este movimiento.

"No estamos en contra de la ciencia", ha dicho. "La ciencia no es religión, no es fe y por eso exigimos debates científicos y que los medios de comunicación no nos insulten, no nos tachen de negacionistas", ha proseguido entre vítores tras aclarar que no son contrarios a la vacuna "porque de muchas estamos vacunados", pero sí a la del Covid "por estar en fase experimental".

"Estamos viviendo uno de los mayores engaños de nuestra historia y no vamos a permitir que nos roben nuestros derechos fundamentales y transformen la libertad por un permiso para vivir", ha señalado.

Esta interviniente también se ha referido a la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pronunciado este viernes, de prorrogar el pasaporte covid, al que se han referido como "nazi pass". "Teníamos la esperanza de que no lo prorrogase", ha confesado, para a continuación advertir a los presentes de que, una vez concluya el periodo de vacunación infantil, tenía el "presentimiento" de que "nuestros pequeños también se verán sometido a semejante discriminación".

"Consejos"

En otro punto de la manifestación se han lanzado diferentes consejos relacionados con el Covid. Un hombre que hablaba en nombre de "biólogos por la libertad" ha ofrecido "remedios alternativos" y "naturales" para que las personas que quieran, borrasen el rastro de la vacuna del Covid-19 de sus cuerpos.

En otro momento, se ha recomendado a los manifestantes "pedir por escrito" a los pediatras sus argumentos "a favor de la vacunación", así como "los componentes" de la vacuna y los "efectos adversos". "Si no lo hace, os podéis dirigir a la atención al paciente y formular una reclamación", han advertido.

