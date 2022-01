Las 64 trabajadoras de la limpieza del Hospital de la Vega Baja convocan una huelga indefinida

Un total de 64 trabajadoras del servicio de limpieza del Hospital Vega Baja, en Orihuela, iniciarán este miércoles de forma oficial una huelga indefinida reivindicando "falta de personal y de horas" para sacar adelante el trabajo.

En declaraciones a Efe, la presidenta del comité de empresa, María García, ha explicado que su intención era arrancar el pasado jueves la huelga pero que finalmente se ha alargado hasta este miércoles porque las negociaciones para tratar de frenarla se alargaron.

Las trabajadoras piden a la mercantil, Ferrovial, que "los 64 puestos fijos de lunes a viernes se mantengan, y que las compañeras de fin de semana que sustituyen alguna baja entre semana lo hagan a siete horas, no a seis o cinco como están haciendo desde el pasado mes de agosto".

En este sentido, exigen que se readmita al encargado del servicio de limpieza del centro sanitario, "despedido el pasado 1 de agosto sin explicaciones".

Sobre las 21.30 horas de este lunes, según ha contado García, el responsable de la empresa les hizo hasta tres ofertas para evitar la huelga.

La última de ellas, que tampoco ha convencido a la plantilla, recogía "62 puestos fijos, eliminando dos cuyo trabajo distribuían entre el resto de la plantilla; que las compañeras del fin de semana realizasen seis horas, con lo que nos faltaría una, y readmitir al encargado, pero sin especificarnos las condiciones".

"Tras una reunión esta misma mañana, la plantilla ha dicho que no y, finalmente, iremos a la huelga", ha puntualizado.

Para este paro indefinido, la Conselleria de Sanidad ya ha establecido unos servicios mínimos y, según sus palabras, "de una plantilla de 64 personas, solo diez podrán hacer huelga porque el resto son considerados servicios mínimos".

Otros centros

Tal como publicó este diario, la sobrecarga de trabajo ha provocado situaciones complicadas en otros hospitales. En el de San Juan, por ejemplo, el comité de empresa denunció a finales de diciembre ante la Inspección de Trabajo y la Dirección del Hospital "la situación que está sufriendo la plantilla de la limpieza por el recorte de personal y el aumento de trabajo", lo que ha llevado a los representantes de los trabajadores a considerar que la limpieza "está dejando de ser un servicio esencial" en el centro de salud.

"Lo que más nos preocupa es que con la subida de ingresos por contagio de Covid-19 se está llenando la UCI, se está ocupando más habitaciones" y "en urgencias no para de entrar gente con problemas respiratorios, la mayoría positivos", agregaron las mismas fuentes

"En esta situación, al personal de limpieza se le exige, porque no puede ser de otra manera, la desinfección de cada habitación, sala, consulta, Box y aseos por donde pasan los enfermos; el protocolo a seguir es minucioso dada la gravedad de esta pandemia, pero no hay suficiente personal para responder, se necesitan refuerzos para llevarlo a cabo, como ocurrió al principio del confinamiento", añadieron.

Desde el comité de empresa indicaron que la adjudicataria del servicio, Ferrovial, contesta que "si el hospital no lo paga ellos no lo ponen, y dejan a la plantilla, ya reducida de antemano, la responsabilidad de dar respuesta al cumplimiento de una buena praxis". "A esta empresa le da igual si su plantilla necesita esa ayuda. Si no salen los números, no existe el problema", afirmaron.

