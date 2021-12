Las limpiadoras del Hospital General de Alicante, al límite: "No dan abasto y no hay refuerzos"

El comité de empresa del servicio de limpieza del Hospital General de Alicante ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y la Dirección del Hospital "la situación que está sufriendo la plantilla de la limpieza por el recorte de personal y el aumento de trabajo", lo que ha llevado a los representantes de los trabajadores a considerar que la limpieza "está dejando de ser un servicio esencial" en el centro de salud.

"Lo que más nos preocupa es que con la subida de ingresos por contagio de Covid-19 se está llenando la UCI, se está ocupando más habitaciones" y "en urgencias no para de entrar gente con problemas respiratorios, la mayoría positivos", agregaron las mismas fuentes.

"En esta situación, al personal de limpieza se le exige, porque no puede ser de otra manera, la desinfección de cada habitación, sala, consulta, Box y aseos por donde pasan los enfermos; el protocolo a seguir es minucioso dada la gravedad de esta pandemia, pero no hay suficiente personal para responder, se necesitan refuerzos para llevarlo a cabo, como ocurrió al principio del confinamiento", añadieron.

Desde el comité de empresa indicaron que la adjudicataria del servicio, Ferrovial, contesta que "si el hospital no lo paga ellos no lo ponen, y dejan a la plantilla, ya reducida de antemano, la responsabilidad de dar respuesta al cumplimiento de una buena praxis". "A esta empresa le da igual si su plantilla necesita esa ayuda. Si no salen los números, no existe el problema", afirmaron.

"No pueden hacer el trabajo en condiciones"

Según el comité de empresa, "son las propias trabajadoras y trabajadores quienes sufren por no poder hacer el trabajo en condiciones", ya que "no pueden cumplir con su cometido y ven con desánimo y tristeza como hace apenas unos meses eran parte esencial de la solución para combatir esta enfermedad, y ahora han pasado a ser invisibles".

"Si entonces la única compensación recibida era el reconocimiento y aplauso de la sociedad, ahora por mucho que estén volcándose en hacer lo mismo, como no pueden responder por falta de ayuda solo sienten presión, impotencia y olvido", manifestaron.

El comité de empresa del General de Alicante explicó que, "hoy más que nunca, denunciamos que las empresas que se dedican a la limpieza, no deberían jugar con los derechos de los trabajadores y trabajadoras que forman sus plantillas, ni con la necesidad esencial de la limpieza para lo que son contratados". "Que el precio de su contrato vaya acorde con la realidad y no se inventen una ficticia, para justificar tanto recorte y tanta injusticia social", concluyeron.

