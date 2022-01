Qué hacer si das positivo en Covid-19: la Generalitat Valenciana por fin ha fijado los pasos a seguir

A una semana, según los expertos, de alcanzar el pico de la sexta ola de la pandemia por Covid-19, la Generalitat Valenciana ha comunicado en redes sociales qué hacer si das positivo. Lo hizo el día 12, en Twitter. Los protocolos cambiantes durante el último año y medio mantienen en jaque a los servicios sanitarios de Primaria y Urgencias, ya saturados. Y despistada a la población, que puede verse afectada por una baja laboral mal tramitada.

En esta comunicación, Sanidad establece que ante aun caso positivo "hay que empezar inmediatamente el aislamiento". Si ha sido con un test, has de contactar con el centro de salud y si te has hecho la prueba a través de los servicios sanitarios, atender a las medidas que te expliquen por sms.

En cuanto al periodo de aislamiento, se ha establecido un protocolo de 7 días si no hay síntomas en las últimas tres jornadas de confinamiento. Y de 10 desde el inicio de los síntomas, si persisten. En el caso de enfermos graves el aislamiento deberá realizarse hasta los 21 días.

Anuncio de existencias de test de antígenos en una farmacia alicantina.

Todos aquellos que hayan tenido un contacto que estén vacunados con dos dosis están "exentos" de cumplir cuarentena, pero se les pide que extremen las precauciones usando mascarilla FFP2, reduciendo los contactos sociales y especialmente con personas vulnerables.

Sin pruebas

El protocolo pone ahora en la responsabilidad individual de cada paciente informar a sus contactos estrechos, no como olas anteriores en las que supuestamente llamaba un "rastreador". Pese a que son los más contratados como refuerzo. En el caso de haber sido el contacto en vez del contagiado, has de llamar a un teléfono: 900 300 555.

Este mismo protocolo ha sido difundido por algunos departamentos de salud de la Comunidad Valenciana en sus propias redes. En los que se añaden aspectos que la Generalitat no ha comunicado: la posibilidad de hacer una PCR.

Comunicación del Departamento de Sagunto.

El Departamento de Salud de Sagunto informa claramente de la imposibilidad de hacer este tipo de pruebas a todos los contagiados: "Dada la transmisión comunitaria existente -afirman- y la cantidad de contactos que hay, los protocolos actualmente determinan realizar PCR sólo a los contactos estrechos vulnerables". O lo que es lo mismo, el resto debe pagarlo de sus bolsillos en clínicas privadas o con test de farmacia.

WhatsApp Image 2022-01-13 at 13.25.33

El Departamento de Salud de la Plana es más contundente: "Tenemos que priorizar el uso de test de antígenos para vulnerables y casos graves en el centro sanitario", señala. La PCR, "sólo" (y en mayúsculas), para casos vulnerables.

Las bajas laborales

Ante la saturación "administrativa" de los centros de salud, la Generalitat decretó el mismo día que los médicos de familia podrán tramitar en un mismo acto tanto la baja laboral de los pacientes con coronavirus como el alta, la cual llevará la fecha del séptimo día posterior al inicio de los síntomas.

La persona tiene que comunicar que está de baja y no podrá trabajar. El médico le tiene que dar un parte de baja y el trabajador tiene hasta tres días para entregarlo a la empresa. Si no se entrega, te pueden sancionar o despedir. Lo habitual es que el médico entregue los partes por correo electrónico. Y ese correo se reenvía a la empresa. Hasta ahora eran de 10 días pero ahora serán de 7 días.

Pero ¿qué consecuencias tiene ese parte? Hay dos tipos de bajas. Por un accidente laboral o cuando te contagias por enfermedad común. Lo que ha hecho el Gobierno es que se va a tratar como si fuera un accidente laboral, que es más beneficioso para la empresa y el trabajador. En estos casos, desde el primer día el trabajador recibe el 75% del sueldo. Si hubiera sido de la otra forma, los tres primeros días no cobraría nada y a partir del cuarto día, el 60 % y el 75 % a partir del vigésimo día.

Con este modelo, el pago delegado es que la Seguridad Social le dice que a la empresa se lo pagará mediante el descuento de los seguros sociales. Aparte, hay convenios que dicen que es cuando se tiene un accidente laboral es del 100 %. Y eso se ha mantenido en este caso, por ejemplo, en la hostelería de Alicante. No se nota la diferencia entre la baja o no. En este caso ese 25 % lo asume la empresa por convenio.

La empresa puede contratar a otra persona, por interinidad, mientras esa persona está de baja, pero no están bonificados. Y se tiene que pagar el sueldo de la persona y la Seguridad Social. Y lo común es que no se esté contratando en interinidad porque hay trabajo, pero no suficiente.

El médico hará un parte de confirmación, que hasta ahora lo hacía a los cinco días. Con el cambio ya pondrá la alta y la baja. Y, del mismo modo, el trabajador lo envía a la empresa. Si la alta te la dan en un día, la vuelta al trabajo es al siguiente. La fecha del alta aún se mantiene como baja, explica Ángeles Calatayud, del departamento laboral de Ana Sala Asesores de Alicante.

¿Qué ocurre si se demora la cita con el médico? Calatayud explica que se tiene que confiar en los trabajadores porque no puedes decirle al trabajador que vaya a trabajar si ya ha dado positivo. Se están dando los teléfonos para agilizar los trámites.

Sigue los temas que te interesan