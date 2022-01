Cazado en televisión: el PSOE de Torrevieja admite que hay gente sin contrato y sin cobrar en el hospital

El 15 de octubre pasado, la Conselleria de Sanidad dirigida por la socialista Ana Barceló, revirtió el Hospital Universitario de Torrevieja (todo el departamento de salud) a la sanidad pública después de 15 años con gestión público-privada por parte de Ribera Salud. Desde entonces los problemas no han cesado: con impagos y fuga de profesionales, con saturación y camas en los pasillos, y la no subrogación de muchos médicos.

Lo que no estaba previsto es que los políticos locales del PSOE justificasen esta operación política públicamente incluso sacando a la luz ilegalidades manifiestas como trabajadores sin contrato y remuneración. Lo hizo ayer en un programa de la televisión local torrevejense el secretario local de Militancia y Dinamización, Joaquín Cos, quien expuso el caso de su propia mujer.

Desde Sanidad se ha justificado en todo momento la decisión en una cuestión ideológica: más allá de la calidad servicio que se pueda prestar (con Ribera estaba a la cabeza de la Comunidad), se trata de igualar la gestión en todos los departamentos de salud bajo la premisa de que "no se puede hacer negocio de la sanidad". Algo que es incompatible con la existencia de sanidad privada aunque la pública tenga que apoyarse diariamente en ella para reducir sus listas de espera.

El caso de su mujer

Cos, en un momento del debate, confesó que su mujer empezó a trabajar en el hospital (o en el departamento, no lo aclara) el pasado mes de noviembre, tan sólo 15 días después de la reversión realizada por su propio partido. Y que desde entonces no ha firmado ningún contrato ni ha cobrado por su trabajo. Al parecer, hoy "tiene que ir a firmar el contrato".

"No es porque arriba no quieran pagar, no es porque Conselleria no quiera pagar, es una cuestión de que ahora mismo el tema administrativo en el hospital está colapsado, está colapsado", manifestó el dirigente socialista local.

La respuesta no se hizo esperar por parte del abogado y exconcejal del PP, Joaquín Albaladejo: "¿Cómo es eso? ¿Tenemos profesionales en el departamento de salud trabajando sin cobrar y sin firmar un contrato?". En el vídeo se puede ver cómo el socialista ya está incomodado, dándose cuenta de lo que ha admitido públicamente.

Se trata del mismo hospital donde no se quiere subrogar a médicos que llevan decenas de años trabajando por no tener el MIR o la compatibilidad del título, como si se hizo tras la reversión de Alzira. Y donde se ha despedido a la menor que ganó el juicio al exmarido de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por abusos sexuales cuando llegó la Conselleria a la gestión.

