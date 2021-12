Los profesionales del Hospital de Torrevieja exigen ya la dimisión de la gerente: "Es insostenible"

Los profesionales del Departamento de Salud de Torrevieja han llegado al límite. Ayer comparecieron para exigir la dimisión voluntaria o el cese por parte de la Conselleria de la gerente nombrada por Ana Barceló, Pilar Santos. La gerente inició su mandato en septiembre, un mes antes de que se produjese la reversión del departamento a la Sanidad Pública después de 15 años bajo la gestión público-privada de Ribera Salud.

Esta comparecencia se produjo por parte del comité de empresa después de conocer la dimisión de otros dos médicos de Urgencias -ya van 5- y de que en el turno de la mañana de ayer sólo hubiese un facultativo para atender a 35 pacientes que tuvieron que esperar hasta 17 horas antes de ser vistos. La historia se repite.

Como ha venido informando este diario, la Conselleria no quiere subrogar a los médicos que no tengan el MIR u homologación de titulación, habiéndoles presionado para que renuncien a sus derechos laborales y se inscriban en la bolsa de trabajo.

Según explicó ayer el comité de empresa, la bolsa no está permitiendo contratar a nuevos facultativos para las necesidades del hospital donde el 50% de los pacientes no habla español, alargando las visitas hasta que son entendidos. Y a muchos de los que están inscritos, no se les ha llamado. En cualquier caso, las dimisiones no están sólo relacionadas con este hecho ya que algunos de los médicos que se han ido sí tenían el MIR y la consiguiente especialidad. Ni con el hecho de los problemas en las nóminas.

"Es una cuestión de salud de los propios médicos que están asumiendo una carga de trabajo mal remunerada [a 5 euros la hora] y que a veces llega a los 26 pacientes. Algo que no es asumible", señaló un representante de los trabajadores.

A esto se une la responsabilidad personal de los médicos dando un pésimo servicio porque no llegan a atender a los pacientes. Incluso en la madrugada del martes al miércoles, recoge esdiario.com, el médico de la noche terminó llamando a la Guardia Civil para que levantase acta de la situación. Además, pidió el desvío de las ambulancias por no poder asumir a más pacientes.

La situación de "extrema gravedad" que vive el Departamento según el comité de empresa está llevando a que el resto de servicios se vean afectados. "No es un problema provocado por los profesionales sino por la falta de previsión de la Gerencia y la Conselleria, que sabían de las dificultades para cubrir la plantilla en Torrevieja", manifestó otro representante sindical.

Ilegalidad en los 'ratios'

Al mismo tiempo, faltan internistas, especialistas en Radiología (sólo hay 3 de 15 que deberían figurar en plantilla) y en Neurofisiología, por lo que no se pueden hacer pruebas como encefalogramas. Con lo cual va aumentando la lista de espera sin atender.

"Es una cuestión de mala gestión y de mala organización por parte de la Conselleria de Sanidad", subrayaron. Llegando incluso a acusar a los gestores de un "divorcio con la realidad que se ha convertido en una absoluta falta de respeto y de sensibilidad".

Todo ello ha contribuido a que los trabajadores empiecen a alertar de que se puede estar cometiendo una ilegalidad si no se cumple con los ratios, que podría afectar directamente a los profesionales como responsables.

Por otro lado, dudan de que pueda seguir llamándose "hospital universitario" porque los médicos no pueden formar a los estudiantes en prácticas MIR y algunas direcciones docentes ya los están retirando de Torrevieja.

Acusan a la consellera socialista Ana Barceló y a la gerente, Pilar Santos, de no dar la cara y apelan a los alcaldes de los municipios afectados a que tomen cartas en el asunto y exijan una solución para sus vecinos

