La Comunidad Valenciana retoma el curso escolar a la cola de vacunación infantil en España.

La historia se repite: la Comunidad Valenciana es, de nuevo, una de las que más lentamente está vacunando de España. En este caso en la nueva campaña que afecta a menores de entre 5 y 11 años. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la región ha retomado este lunes el curso escolar con solo un 29,7% de niños de esas edades con una dosis: 107.112 de un total de 361.203.

Se trata del tercer porcentaje más bajo del país, por detrás de Baleares (16,2%) y Cataluña (27,1%). La estadística la lidera Galicia, con un 53,8%, seguida de Cantabria (45%) y Asturias (40,9%). Madrid tiene unos datos muy parecidos a los de la sanidad valenciana, con un 29,9% de los menores de entre 5 y 11 años con una dosis.

En general la Comunidad está un par de puntos por debajo de la media nacional (32,1%) en esta nueva campaña de vacunación, algo que ha sido una constante durante toda la pandemia. La autonomía que lidera Ximo Puig tardó ocho meses en equiparar su porcentaje de vacunados mayores de 12 años a los de la media nacional, algo cuyos motivos nunca fueron explicados.

En el caso de la vacunación infantil, la Comunidad Valenciana ha decidido hacerla en colegios, algo que contó con el rechazo de las sociedades pediátricas al considerar que los centros de salud eran lugares más adecuados para inocular las dosis. La Generalitat permitió en el último momento que un familiar acompañase al menor en el momento de la vacunación.

Cs: "No han dado información"

Por su parte, la portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs) en las Cortes, Merche Ventura, ha exigido a la Conselleria de Educación que ponga a disposición de los centros educativos pruebas de antígenos para que puedan realizarse tanto a profesores como alumnos durante esta semana de 'vuelta al cole' tras las vacaciones navideñas.

Ventura ha criticado que, pese al incremento de los casos de coronavirus, "ni todo el alumnado está vacunado ni todo el profesorado cuenta con la dosis de refuerzo", por lo que ha reclamado medidas de prevención y de planificación, y que todos los centros educativos dispongan de test, de mascarillas y de geles hidroalcohólicos.

La diputada ha criticado en un comunicado que, del nuevo protocolo, "no se haya informado" a la comunidad educativa ni a los sindicatos, y ha considerado "imprescindible" que los centros cuenten con la figura de la enfermera escolar, para que gestione y coordine todas las acciones relacionadas con la lucha contra la pandemia.

Además, ha exigido a la Conselleria de Educación un plan ágil para sustituir a los profesores que estén de baja por haberse contagiado, ya que "si se apuesta por la presencialidad se debe ofrecer un entorno seguro con todos los medios".

A juicio de Ventura, la Conselleria que dirige Vicent Marzà "de nuevo no ha hecho los deberes, ya que sigue con la improvisación ante esta emergencia sanitaria".

Por su parte, el portavoz del área de Sanidad de Ciudadanos, Fernando Llopis, ha subrayado que la Comunidad vuelve a estar "a la cola de la vacunación", en este caso la de los niños de 5 a 11 años, lo que no sabe si se debe "otra vez al ninguneo en el reparto de dosis por parte del Gobierno central o a la escasa planificación del Consell".

Llopis ha explicado que Cs ha registrado una serie de preguntas para conocer el porcentaje del personal de los centros vacunado y para conocer "los motivos de la lentitud en la administración de las vacunas a los menores".

Vuelta al cole

Los colegios de la Comunidad Valenciana han retomado las clases tras las vacaciones navideñas este lunes, en pleno crecimiento de la sexta ola de coronavirus, con el 77,8% del personal docente ya vacunado con la dosis de refuerzo y un 0,6 % de docentes de baja por covid, según han indicado fuentes de la Generalitat.

El sindicato mayoritario en la enseñanza, STEPV, ha detectado medio centenar de centros que tienen profesorado de baja a causa de la covid y alumnado que no se ha reincorporado por el mismo motivo, y ha coincidido con el resto de sindicatos educativos en reclamar que se agilice el proceso para cubrir esas ausencias.

Los centros han recibido asimismo en las últimas horas una circular de la Conselleria de Educación con las nuevas instrucciones en caso de detectar contagios en las aulas mientras se mantenga "el escenario actual de alta circulación viral", como no cerrar aulas si no hay al menos cinco contagiados o el 20 % del total, en las que la cuarentena se reducirá a 7 días.

Bajas del profesorado

Tal y como se acordó el pasado 4 de enero en la conferencia sectorial de Educación, las aulas de la Comunidad Valenciana han reabierto este lunes sus puertas desde el compromiso con la presencialidad en todas las etapas, que según ha señalado el presidente del Consell, Ximo Puig, es "fundamental" para la educación.

Puig se ha reunido con los consellers de Educación, Vicent Marzà, y de Sanidad, Ana Barceló, para analizar esta vuelta a las aulas, tras lo que se ha anunciado que Educación lanzará este lunes la oferta de plazas para cubrir las posibles bajas de profesorado por covid, de forma que "mañana mismo estén cubiertas".

Fuentes de la Generalitat han señalado que se ha detectado un 0,6 % de docentes de baja por covid, lo que no ha afectado la "normalidad" de la vuelta a clase, en la que no ha habido "grandes ausencias" de profesorado ni de alumnado por haber dado positivo en coronavirus.

El sindicato STEPV ha contactado con medio centenar de centros y en prácticamente todos han encontrado bajas de profesorado por covid, algo que según su portavoz, Marc Candela, ha complicado la organización del curso y era una situación "previsible" a la que la Conselleria se podría haber adelantado convocando adjudicaciones la semana pasada.

El STEPV alerta de que es posible que el profesorado de baja por coronavirus no sea sustituido, ya que si en 7 días no presentan síntomas se reincorporará a trabajar y su plaza no sera ofertada, de forma que su alumnado perderá una semana de clases, y lamenta que no se les haya informado de los nuevos protocolos ni de la vacunación pediátrica.

El sindicato ANPE ha criticado que la Conselleria "no ha previsto un protocolo de sustituciones a docentes de baja por covid" ni ha planteado la realización de PCR o test de antígenos a toda la comunidad educativa, y para Comisiones Obreras, es "fundamental" que se sustituya al profesorado de baja por covid y se activen los comités de seguridad y salud laboral.

El sindicato CSIF ha detectado "numerosas bajas" por positivo de covid sin cubrir en diferentes centros educativos y ha pedido a la Conselleria de Educación información actualizada de las bajas docentes por contagios de covid y que se agilicen las sustituciones, pues con el sistema actual pueden pasar "diez días sin cubrirse".

Se retoma la vacunación pediátrica

El 77,8 % del personal de los centros docentes susceptible de recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid (son un total de 109.120) ya se la ha puesto, y en su totalidad ha sido citado para hacerlo, incluso en varias ocasiones, según la Conselleria de Sanidad.

Además, este lunes se ha entregado a las familias del alumnado de 5 a 8 años la documentación para autorizar la vacunación, que deben devolver firmada hasta el miércoles con el fin de que desde el jueves se lleven a cabo las inoculaciones, dentro de la segunda fase de la vacunación pediátrica.

Un total de 72.000 dosis pediátricas han llegado este lunes a la Comunidad Valenciana, que se destinarán al alumnado de primero a tercero de Primaria, así como al de 9 a 11 años que no la pudo recibir antes de Navidad (cuando se pincharon 107.360 dosis) por estar confinado o por no haber entregado la autorización de los progenitores o tutores.

