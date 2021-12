Primer día vacunación niños: entre el 60 y el 80% de los padres valencianos han dado su autorización

Este miércoles ha comenzado la campaña de vacunación para inmunizar del covid a los niños de entre 5 y 11 años. Por el momento, entre el 60 y el 80% de los padres valencianos ha dado su consentimiento para que los sanitarios puedan vacunar a sus hijos en los centros educativos de la Comunidad Valenciana. Los datos de las primeras muestras han sido proporcionados por la Conselleria de Sanidad, que prevé disponer de "datos más completos a lo largo de la jornada".

El jefe del servicio de Promoción de la Salud y Prevención en las Etapas de la Vida de la Conselleria de Sanidad, José Antonio Lluch, ha considerado "aceptables" estas cifras en una comparecencia ante los periodistas en el colegio Antonio Machado de Valencia, en el barrio de Torrefiel.

Alrededor de 330.000 niños de entre 5 y 11 años serán vacunados en los colegios valencianos en las próximas semanas. Sanidad espera inmunizar a unos 50.000 menores cada año.

Los servicios sanitarios valencianos disponen actualmente de unas 150.000 dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer, aproximadamente la mitad de las cuales ya se han repartido para el inicio de la vacunación. El resto se reparte entre esta jornada y el jueves.

Segunda remesa

Está previsto que a principios de enero llegue otra remesa similar, de modo que la vacunación de los alumnos de entre 5 y 8 años se inicie el 10 de enero, ha explicado Lluch. "La premura es evidente. La alternativa era esperar, pero nos ha parecido más oportuno ofrecer las vacunas en cuanto hemos dispuesto de ellas", ha agregado.

El portavoz del servicio de Promoción de la Salud y Prevención en las Etapas de la Vida de Sanidad ha mandado un mensaje a todos aquellos padres y madres, que no tienen claro si vacunar a sus hijos. "La gente está a tiempo de autorizar la vacunación, y desde luego, para aquellos que por cualquier razón o duda no lo hagan habrá más oportunidades. Como en el resto de colectivos, se abrirán otras alternativas", ha concluido.

Algunos progenitores no se han tomado muy bien que Conselleria les haya dado tan solo 24 horas para tomar la decisión sobre si querían o no inmunizar a los menores. Pero la rápidez a la hora de tomar la decisión no ha sido el único hecho cuestionado en esta campaña. El padre de un menor de la Comunidad Valenciana ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia la petición de la Generalitat para que los progenitores permitan que sus hijos sean vacunados en los colegios al considerar que vulnera sus derechos.

El demandante considera que esa petición supone "vulneración de los derechos fundamentales de intimidad, derecho a la vida, derecho a la protección de la salud, así como una flagrante vulneración de la Ley del menor y la infancia así como de la normativa de protección de datos".

