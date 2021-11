Covid Comunidad Valenciana: primer día sin fallecidos en casi un mes y los contagios en máximo mensual

En pleno crecimiento de lo que podría ser la sexta ola del coronavirus en España, los datos de este viernes de Sanidad en la Comunidad Valenciana dan un pequeño respiro. No se ha notificado ningún fallecimiento a causa de esta enfermedad, un dato que no se veía desde la tercera semana de octubre. Lo que sigue disparado, y cada vez más, es el número de contagios.

En su actualización, la Conselleria de Sanidad ha indicado 727 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de antígenos. Si el miércoles se anunciaba el récord de contagiados en una sola jornada en más de dos meses, dos días después se supera esta cifra. Para encontrar un dato superior en ese sentido hay que remontarse al 27 de agosto.

El desglose por provincias es de 221 en Alicante (y un acumulado de 191.370), 348 en Valencia (275.278) y 158 en Castellón (56.160). La situación se ha complicado en los tres territorios, en particular en el sur de la Comunidad que no veía una cifra así desde el 3 de septiembre. La cifra de casos no asignados se mantiene en 1 y el total autonómico se sitúa en 522.809 personas.

El mejor indicador de los presentados en este repaso de Sanidad es el de fallecimientos. No se ha registrado ninguno en toda la Comunidad. Y eso no se reflejaba en las actualizaciones de la Conselleria desde el 21 de octubre, cuando se estaba en una de las fases más bajas de la quinta ola. Lamentablemente, en los informes anteriores de esta semana son 15 los decesos notificados.

En los hospitales

La presión hospitalaria vuelve a situarse en máximo de este mes de noviembre. En los centros valencianos están, actualmente, 249 personas ingresadas, 49 de ellas en las unidades de cuidados intensivos. El peor indicativo está en Valencia con 109 y 17 en UCI, Castellón se mantiene relativamente estable con una pequeña alza y 58 ingresados, 11 en UCI; y 82 en la provincia de Alicante, 21 de ellas en la UCI.

Por otra parte, se han registrado 358 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 520.688 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 55.601 en Castellón, 190.374 en Alicante y 274.657 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 56.

En la actualización semanal de las personas con pauta completa se ha dado un salto muy significativo. Si en la anterior se señalaba que en casi un mes el aumento era de unas treinta mil personas, esta vez es superior a cien mil el número de personas que cuentan con esta cobertura. Es decir, ya son 4.150.078 quienes tienen o bien dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; o la monodosis de Janssen y una dosis de cualquier vacuna en las personas con antecedentes de haber pasado la Covid. Hace siete días, eran 4.048.266. Las que tienen al menos una dosis son 4.218.723.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 5.674 casos activos, lo que supone un 1,06% del total de positivos. Desde la última actualización, no se han notificado brotes de 10 o más casos.

