Unos 50.000 valencianos han comunicado a Sanidad que rechazan vacunarse

Unas 50.000 personas han comunicado "abiertamente" a la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana "que no se quieren vacunar y que no quieren recibir más mensajes" de la Generalitat invitándoles a ponerse alguna de las vacunas contra la Covid-19, según ha manifestado este miércoles la consellera Ana Barceló. Esto supone una octava parte de las personas mayores de 12 años que quedan por ponerse alguna dosis en la región (400.000), y un 1% del total de la población a vacunar.

La consellera, que ha hecho estas declaraciones durante la presentación de los presupuestos de Sanidad para la provincia de Castellón para 2022, ha reconocido que el grupo de edad de 29 a 39 años es el que "más falla" en vacunación, aunque se desconocen los motivos.

Le sigue la franja de los veinteañeros, aunque en conjunto representen un porcentaje de vacunación menor para la Comunidad Valenciana. Según los datos de Sanidad, conforme la edad sube va disminuyendo la cantidad de gente sin vacunar, que llega al 100% en el caso de las personas mayores de 70 años.

Este grupo de edad es el que "más socializa, más interactúa y más movilidad tiene" y por eso se está tratando de acercar a ellos la vacunación en eventos musicales y deportivos, porque Sanidad considera que se les puede "incentivar".

De cara a fechas como la celebración del "Black Friday" o la Navidad, la consellera ha explicado que se seguirá incentivando la vacunación y para este primer evento comercial se instalará, entre otros, un punto de inoculación de vacunas en la calle Xàtiva de València.

Extremar la precaución



De cara a este día también ha dicho que se ha hecho un llamamiento para recordar que se debe utilizar mascarilla en interiores y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, y para que los comercios controlen los aforos y las entradas y salidas.

Todo con la finalidad, ha asegurado la consellera de Sanidad, de llegar a Navidad "en las mejores condiciones posibles", y, para ello, ha apelado también a la responsabilidad individual para que, "pese a la fatiga pandémica, no nos relajemos".

Sobre la implantación del pasaporte Covid, Barceló ha explicado que todavía está en estudio porque, por el momento, "no hay paraguas estatal" que lo respalde.

Aún así, y como ya ha explicado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es una de las medidas que se están barajando. El jefe del Consell incluso se mostró partidario de solicitarlo para entrar a determinados espacios.

