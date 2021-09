Los abortos voluntarios cayeron un 11% en la Comunidad Valenciana en el año de la pandemia

La Comunidad Valenciana llevó a cabo un total de 7.510 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en el año 2020, año de la pandemia. De estos, 3.631 se practicaron en la provincia de Valencia, 3.122 en la de Alicante y 757 en la de Castellón, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad este martes. Se trata de una cifra sensiblemente inferior a la de 2019, en la que hubo 8.523 interrupciones, es decir, un 11% más.

Por grupo de edad, la mayoría de estas intervenciones se efectuó a mujeres de 30 a 34 años (1.576), seguidas de las mujeres de 25 a 29 (1.549), las de 20 a 24 (1.547), las de 35 a 39 (1.354), las de 15 a 19 años (771) y las de 40 a 44 años (629). También se practicaron interrupciones voluntarias del embarazo a 50 mujeres mayores de 44 años, y a 34 menores de 15 años.

Por tipo de centro sanitario, un total de 15 centros públicos de la Comunidad Valenciana notificaron interrupciones voluntarias del embarazo el año pasado -y fueron el principal lugar para acudir a informarse, pues así lo hicieron 5.199 de estas mujeres-, y 14 centros privados, a los que fueron a informarse 871 de estas mujeres.

Del total de estos abortos, 6.877 se practicaron en centros extrahospitalarios (6.875 privados y 2 públicos) y 633 en centros hospitalarios (625 públicos y 8 privados).

La mayoría de las interrupciones voluntarias de embarazo se practicaron antes de la octava semana de gestación (5.407) y solo 11 se produjo más allá de la vigésimo tercera semana, mientras que el principal motivo para hacerlo fue a petición de la mujer (7.161), seguido a gran distancia de riegos graves en el feto (266).

Perfil de las solicitantes

Si se tiene en cuenta el nivel de instrucción, la mayoría de las mujeres que se sometieron a estos abortos en la Comunidad tienen estudios de ESO y equivalentes (2.659) y Bachilleratos y ciclos de FP (2.174), y solo 52 son analfabetas o no tienen estudios. Si se mira la nacionalidad, 6.182 eran europeas (de ellas 5.445 españolas)

La mayoría no tienen hijos (3.506), aunque hay 53 que cuentan con cinco o más hijos, ni tampoco han tenido abortos voluntarios anteriores (5.128), mientras que hay 42 que han pasado por esta experiencia cinco o más veces.

Sobre los métodos anticonceptivos usados por estas mujeres, 2.745 recurrieron a métodos barrera y 2.673 no emplearon ninguno, mientras que si se mira la situación laboral, mayoritariamente eran trabajadoras por cuenta ajena (3.601), seguidas de las desempleadas (1.944).

La tasa de abortos voluntarios se situó en 8,38 por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años en 2020, por debajo de la media nacional, que fue de 10'33, y de los dos años anteriores, en los que se superó el 9 %, y sitúa a la Comunidad Valenciana como la décima con mayor tasa.

Datos nacionales

En España, durante 2020 se practicaron 88.269 abortos voluntarios en 2020, lo que supone un 10,97 % menos que el año anterior. Del total de intervenciones llevadas a cabo en España, el 84,51 % se realizó en centros autorizados para la interrupción del embarazo (concertados o no) y el 15,49 % restante en centros públicos.

Sanidad achaca este descenso a la "situación excepcional" causada por la pandemia y apunta que la caída se produjo en todas las comunidades autónomas y en todos los grupos de edad.

