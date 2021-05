El 3% de los valencianos ha rechazado la vacuna contra la Covid

Un total de 20.830 personas han rechazado la vacuna frente a la covid-19 en la Comunitat Valenciana, según consta en una respuesta parlamentaria remitida por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, al grupo de Ciudadanos en Les Corts Valencianes y fechada el pasado 11 de mayo.



A esas 20.830 personas que no han querido vacunarse se suman 988 que han sido citadas pero tienen contraindicada la vacunación, y 406 que han padecido la enfermedad y deben esperar al menos seis meses para recibirla, por lo que en total hay 22.224 valencianos que han sido citados y no se han puesto la vacuna.



La consellera recuerda en su respuesta que esta vacuna no es obligatoria, pero añade que se considera importante registrar los casos de rechazo en el registro de vacunación, con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población.

Vacunados

Por el contrario, Alicante se aproxima al millón de vacunas administradas contra el coronavirus. En concreto, la provincia tiene contabilizadas 923.017 dosis tras la última actualización, casi 12.000 más que el día de antes, por lo que se espera que, a principios de la semana que viene, se supere esa cifra simbólica siempre y cuando se mantenga esta tendencia positiva.

De media, la Comunidad Valenciana está administrando unas 250.000 vacunas cada siete días, alcanzado en la atualidad un total de 2.511.940 dosis. Por provincias: 291.314 en Castellón, y 1.297.609 en Valencia. Asimismo, han recibido la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen) 814.489 personas. Por provincias: 94.824 en Castellón, 296.575 en Alicante y 423.090 en Valencia.

Nuevos casos

Además, se han notificado 120 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 393.633 personas. Por provincias, 29 en Castellón (40.773 en total); 28 en Alicante (147.490 en total); y 63 en Valencia, (205.368 en total); el total de casos no asignados se mantiene en 2.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 114 personas ingresadas: 17 en la provincia de Castellón, 2 paciente en UCI; 32 en la provincia de Alicante, 7 de ellos en la UCI; y 65 en la provincia de Valencia, 20 de ellos en UCI.

Altas médicas

Desde la última actualización se han registrado 105 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 396.224 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 41.331 en Castellón, 147.951 en Alicante y 206.884 en Valencia. El total de altas no asignadas se reduce a 58.

Además, se han registrado 4 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, 3 de los cuales han sido en Valencia y uno en Alicante, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia se mantiene en 7.424: 803 en la provincia de Castellón, 2.831 en la de Alicante y 3.790 en la de Valencia.

Por lo tanto, de acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 1.456 casos activos, lo que supone un 0,36% del total de positivos. Además, de los brotes registrados, tan solo uno es de 10 casos o más. Se trata de un brote de origen de ámbito laboral en Orihuela (10 casos).