Alicante reclama más medios para el primer fin de semana sin estado de alarma: "Hemos estado solos en pandemia"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha pedido "mayor coordinación y medios" a la Subdelegación del Gobierno y a la Generalitat Valenciana para el dispositivo de seguridad del próximo fin de semana.

Esta reclamación del líder del PP local llega tras denunciar "la falta de apoyo recibido en el pasado finde semana cuando la Policía Local estuvo sola para prevenir concentraciones de personas por el fin del estado de alarma", ha asegurado este martes, "evitando imágenes como las que se han visto en otras capitales de provincia españolas".

Barcala ha señalado que la reunión de coordinación de la tarde de este miércoles con la consellera de Justicia "es importante, pero que lo era también la semana pasada y no se produjo". El alcalde ha pedido medios y que la subdelegación del Gobierno "se vuelque", como la Policía Autonómica, de forma coordinada con la Policía Local para evitar situaciones como las que se vivieron en otros puntos de España el pasado fin de semana, como fue el caso de Madrid o Barcelona, entre otras.

Incertidumbre

El alcalde ha pedido “que se ponga fin a la incertidumbre y que se establezca claramente lo que se puede o no hacer y que lo que se ponga en práctica tiene una finalidad y responde a una planificación”.

“Si se va a basar todo en un estado policial, creo que nos estamos equivocando” ha subrayado Barcala. “Los alicantinos han cumplido a rajatabla siempre que se le ha pedido colaboración, como en Santa Faz o con el ocio, pero si se nos pide ir a reuniones de coordinación deben ser también para que se aporten medios”, ha añadido.

Con respecto a su primera crítica, ha insistido en que “no hubo más control que el que hizo la Policía Local de Alicante, sencillamente porque no hubo ni una coordinación previa ni ofrecimiento de medios, cuando no era tan difícil de prever que el fin de semana posterior al fin del estado de alarma podía suceder lo que se ha visto en muchas capitales de España”, ha terminado diciendo Barcala.

Barcala ha lamentado la incertidumbre con las diferentes decisiones de los tribunales superiores de Justicia “provocadas por la dejación de funciones del Gobierno de España, que pone en riesgo a todos los españoles y que todo el trabajo hecho durante 14 meses no dé el resultado esperado”.

Turismo

“En una provincia como Alicante el que el nivel de riesgo se siga manteniendo bajo es fundamental para la recuperación del turismo. Es necesario tomar medidas y tener un plan, y aquí parece que no hay ni lo uno ni lo otro, dejando a cada comunidad autónoma tomando decisiones diferentes” ha comentado el primer edil alicantino.

“El Ayuntamiento de Alicante está poniendo todos sus medios para garantizar la seguridad de los ciudadanos y lo hemos hecho solos, como el fin de semana pasada con la finalización del estado de alarma todo el dispositivo lo puso la Policía Local de Alicante y no se han visto las imágenes en las televisiones que se han visto en otras capitales de España”, ha comentado el alcalde.

Día de la Enfermera

Luis Barcala ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación al término de la celebración del Día de la Enfermera organizado por el Colegio Profesional de Enfermería de Alicante, ante el monumento levantado en memoria de estos profesionales, y donde han depositado flores y se ha guardado unos minutos de silencio en señal de homenaje a las enfermeras que han dado su vida en la lucha contra la pandemia por la COVID.

Barcala ha lamentado que “en el Día de la Enfermera que a los profesionales se les abandone a su suerte” y ha pedido que se mantengan las plantillas y se respeten los compromisos salariales ante los riesgos que todavía ofrece la evolución de la pandemia y la vuelta al funcionamiento normal de hospitales y centros de salud.