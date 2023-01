2 de 7

La teoría del reciclaje de Milleiro tiene una gran base en los abrigos de joyas, creaciones que acompañan y realzan el diseño original. Para ello usa diferentes materiales, como ébano, cerámica o metales. Con ellos puede crear estructuras voluminosas en los que brilla más la pieza base. "Los abrigos que yo hago salen en 585 euros, que son la mayoría. Y tú con eso le das un aire totalmente nuevo a esa joya clasicona que no tiene nada qué ver contigo y haces una pieza guau. Y encima es muy llevadera porque con la cerámica se luce mucho más, la haces actual y ponible porque le damos un estilo jipiosillo, que me gusta darle y no es cara".