La mejor tarta de chocolate del mundo se hace en México

La mejor tarta de chocolate del mundo llega desde México. Rubén Díaz trabaja en Puratos México como chocolatero y embajador técnico y gastronómico. Su especialización abarca la chocolatería, la bombonería, el desarrollo de producto y la innovación, con experiencia internacional y formación junto a referentes como Antonio Bachour y Carles Mampel.

El jurado que se ha encargado de elegirla es una selección de grandes profesionales del sector. Acompañando a Paco Torreblanca, quien da nombre al concurso, están Alain Chartier, Oriol Balaguer, Carlos Mampel, Raúl Bernal, Jacob Torreblanca, Kiko Moya, Rafael García Santos y Manuel Villanueva.

Decoración, corte, sabor y textura son algunos de los valores que han tenido en cuenta estos cocineros a la hora de elegir. Paco Torreblanca ha celebrado el nivel de los que se han presentado este año y ha recalcado que la decisión no es fácil porque "a veces la diferencia es muy pequeña".

La medalla de plata del campeonato es para el peruano Cristian Jiménez, pastelero especializado en decoración de tortas y chocolatería. Su trayectoria profesional, iniciada en 2018, le ha llevado desde funciones de ayudante de pastelería hasta responsabilidades en decoración. En 2025 obtuvo el primer puesto y la representación en el Concurso a la Mejor Tarta de Chocolate organizado por el Instituto D’Gallia en colaboración con la Escuela Internacional de Alta Pastelería Torreblanca.

En el podio de los finalistas están Nadia Castillo, de Chile, pastelera, docente y emprendedora, fundadora de Dulcívoro, en Santiago. "Es un concurso muy entretenido", ha contado emocionada tras oír su nombre en el Espacio Chocolate & Helado de IFA.

Su trayectoria incluye experiencia en restaurantes franceses de alta gastronomía como Lameloise y Le Chassagne, además de participación en competiciones internacionales como la Copa América de Pastelería de Nueva Orleans y la Coupe du Monde de la Pâtisserie de Lyon. Está especializada, entre otras disciplinas, en escultura en caramelo.

Esta es la tercera edición del concurso al que han optado profesionales procedentes de ocho países que, como destacan los organizadores, representan a una nueva generación de especialistas en alta pastelería, chocolatería y creación dulce.

Paco Torreblanca, antes de la lectura de la decisión final del jurado. Iván Villarejo

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