Pedro Juan, chef: "El secreto de la tortilla de patatas perfecta es cortar la patata muy finita para que esté muy crujiente"

Uno de los mayores misterios de la gastronomía española es el secreto para hacer la tortilla de patatas perfecta. Ni muy cuajada ni muy líquida, con o sin cebolla. El chef Pedro Juan Sánchez, autor de la mejor tortilla de la Comunitat Valenciana, tiene la clave.

El cocinero de La Muralla de Tabarca se impuso este lunes en Alicante en el I Campeonato de Tortilla de Patatas de la Comunidad Valenciana, una competición que ha reunido a los 14 mejores especialistas y que sirve como clasificatoria para el XIX Campeonato de España de Tortilla de Patatas - Trofeo Tescoma.

Tras hacerse con el reconocimiento, el cocinero reveló su meticulosa técnica para elaborar la tortilla de patatas perfecta.

El autor destaca la importancia de lograr una textura extremadamente crujiente en la patata para que esta resista el contacto con el huevo sin ablandarse.

"Intento cortar la patata muy finita, intentando que estuviese muy crujiente y que mantuviese ese crujiente a la hora de emulsionarlo con los huevos, porque la verdad es que una de las cosas que más cuesta en la tortilla es mantener ese crujiente dentro de la tortilla. Ese es uno de los secretos", confiesa.

Su elaboración no lleva cebolla. Emplea "patatas Kennebec y huevos camperos de la marca Coren", que proceden exclusivamente de gallinas camperas y ecológicas criadas en libertad en Galicia.

"Es un huevo con el que la verdad he empezado a trabajar y está yendo muy bien; tienen un sabor y una intensidad de color, como se puede ver en el plato, que llama mucho la atención y, como te digo, el sabor es espectacular", indica.

El jurado quedó fascinado con la calidad de la tortilla del cocinero de la isla alicantina, que representará a la Comunidad Valenciana en la siguiente fase de la competición nacional, que se disputará el próximo 4 de octubre en el marco de Alicante Gastronómica, en IFA Fira Alacant.

Pedro Juan, con su victoria, competirá en la final nacional con su técnica de elaboración, donde espera conseguir un buen puesto a pesar del alto nivel de los contrincantes.

"Con estar allí, poder ver y seguir aprendiendo, la verdad me doy un canto en los dientes. Muchas gracias por esta gran oportunidad; quiero seguir aprendiendo y, bueno, pues iremos a por todas, aunque hay que ser realistas también, porque hay mucho nivel, pero ahí estaremos", señaló.

El segundo premio ha sido para La Latería (Elche) de Carmen Canals, mientras que el tercero recayó en los restaurantes Nou Pinet (Alicante) de Dana Rotaru y Paquita’s (Elche) de Antón Prieto.