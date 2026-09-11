Gran fiesta gastronómica a partir del 26 de septiembre: 200 puestos, 210 chefs, marisco y cocina mediterránea

Dénia se prepara para volver a convertirse en uno de los grandes escaparates gastronómicos de la Comunitat Valenciana.

El festival Dna celebrará su edición de 2026 los días 26 y 27 de septiembre en la Marineta Cassiana, frente al Mediterráneo, con la participación de más de 200 expositores y 210 chefs.

La cita reunirá durante todo el fin de semana a productores, restaurantes, cocineros y profesionales vinculados al mundo de la gastronomía. El objetivo es acercar al público los productos y sabores del territorio a través de propuestas de cocina mediterránea, degustaciones, talleres y actividades para todos los públicos.

El mar volverá a ser uno de los grandes protagonistas de un festival que se celebra junto a la costa de Dénia. Los visitantes podrán descubrir productos del entorno y disfrutar de elaboraciones basadas en ingredientes como el pescado, el marisco, el arroz y otros productos característicos de la cocina mediterránea.

Muchos ponentes

La programación contará con algunas de las voces más reconocidas de la gastronomía nacional. Entre los nombres anunciados figuran Ferran Adrià, Paco Roncero, Susi Díaz, Paola Freire, Anna Terés, Óscar Molina y Quique Dacosta.

El festival pretende reunir a distintas generaciones y perfiles profesionales en torno a una misma idea: compartir conocimientos y acercar la gastronomía al público. En esta edición, los libros y la divulgación también tendrán un papel destacado, como parte de una programación centrada en la transmisión de la cultura gastronómica.

Además de las ponencias, D*na ofrecerá catas, talleres y demostraciones culinarias. Los asistentes podrán conocer de cerca el trabajo de los productores y restaurantes participantes, así como probar diferentes elaboraciones en un entorno abierto junto al mar.

Más de 200 expositores

La organización prevé la participación de más de 200 expositores y 210 chefs. El festival espera volver a atraer a miles de visitantes a Dénia, una ciudad reconocida por su tradición gastronómica y por su vinculación con la cocina mediterránea.

Según los datos difundidos por la organización, las anteriores ediciones han reunido a más de 115.000 visitantes. La cita se consolida así como uno de los grandes eventos gastronómicos de la Marina Alta y como un punto de encuentro para profesionales, residentes y turistas.

El D*na Festival Gastronòmic Dénia 2026 se celebrará los días 26 y 27 de septiembre26 y 27 de septiembre en la Marineta Cassiana. La entrada y los detalles de la programación pueden consultarse en la página web oficial del festival.