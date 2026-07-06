De México a la Costa Blanca: Alicante Gastronómica aspira a romper todos los récords en su octavo año de feria experiencial

La provincia de Alicante se prepara para convertirse una vez más en el epicentro culinario de referencia internacional con la llegada de la octava edición de Alicante Gastronómica, el evento experiencial del sector más grande de España. La presentación oficial de este esperado certamen, que se celebrará del 2 al 5 de octubre en las instalaciones de IFA Fira Alacant, ha tenido lugar en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), con México como país invitado en esta octava edición.

Esta cita sectorial abierta al público aspira a superar con creces el éxito de sus anteriores convocatorias, con la ambición de batir el récord de más de 85.000 visitantes y más de 150 medios de comunicación acreditados de la pasada campaña. En una superficie que supera los 36.000 metros cuadrados distribuidos en dos pabellones, la feria congregará a un impresionante elenco de más de 130 Estrellas Michelin y Soles Repsol, reuniendo un total de 260 expositores y planificando más de 460 actividades abiertas al público entre ponencias, talleres, catas y clases magistrales.

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, avanzó todas las novedades de la feria antes de afear las "insidias y desinformación" de quienes no han podido acabar con un evento "en el que lo más importante son las personas y las alianzas que tejen entre ellas, las administraciones, las empresas, las asociaciones, los patrocinadores y los colaboradores". También ha detallado que el hilo conductor que definirá la experiencia del visitante en esta nueva andadura y que estará profundamente ligado al entorno geográfico alicantino.

Amor subrayó que cada edición tiene una historia que contar "y esta nace en el Mediterráneo, en ese mar que nos inspira, nos alimenta y nos une". Asimismo, la responsable desveló que el recinto ferial se transformará estéticamente gracias a la colaboración del artista alcoyano José Piñero. Con respecto a la profunda orientación participativa del evento, la presidenta subrayó que "en esta edición incorporamos numerosas novedades que permitirán al visitante disfrutar de la gastronomía de una forma única", con la clara intención de "convertir Alicante Gastronómica en una auténtica ciudad gastronómica, un espacio donde conviven los grandes referentes de la cocina con el gran público en un maridaje perfecto entre talento, conocimiento y pasión por la gastronomía. Un lugar donde disfrutar con los cinco sentidos: comer, catar, aprender, cocinar, amasar, emocionarse, descubrir nuevos productos, comprar y compartir experiencias". Para concluir, anunció los tres homenajes que se realizarán este año.

Y es que en su jornada de clausura, la octava edición de Alicante Gastronómica rendirá un emotivo y merecido reconocimiento a tres figuras históricas y verdaderos iconos de la cocina española, cuya trayectoria ha sido esencial para entender la evolución y el prestigio del sector en las últimas cuatro décadas. La feria distinguirá con su galardón más local al célebre maestro arrocero alicantino Ramón Riquelme, una pieza indispensable en la promoción internacional de la cocina de la provincia que, a lo largo de más de 50 años de trayectoria, sirvió más de seis millones de raciones de arroz en paellas gigantes de gran formato por medio mundo.

Degustación de chocolates de Paco Torreblanca. Alicante Gastronómica

Junto a él, se homenajeará al reputado chef asturiano Pedro Morán, alma de Casa Gerardo y considerado el gran fundador de la 'nueva cocina asturiana', capaz de elevar a la máxima excelencia la alta cocina partiendo del recetario tradicional de su tierra. El triunvirato de premiados lo completa el prestigioso empresario hostelero y vitivinícola Gonzalo Antón, histórico propietario del restaurante Zaldiaran de Vitoria-Gasteiz y fundador del Grupo Artevino, a quien se le reconoce su papel crucial como introductor y gran impulsor de la cocina de vanguardia en España gracias a la creación del pionero Congreso Nacional de la Cocina de Autor.

El acto de presentación ha contado con un firme respaldo institucional que dejó patente el peso estratégico de la gastronomía en la economía y la identidad de la Comunitat Valenciana. La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, defendió el certamen explicando que "cuando hablamos de gastronomía, hablamos también de identidad. Y cuando hablamos de Alicante Gastronómica, hablamos de mucho más que una feria. Hablamos de un proyecto que ha sabido reunir a todo un sector. Ese es, probablemente, uno de sus mayores logros: haber convertido la gastronomía tanto en un punto de encuentro como en un motor de oportunidades, innovación y futuro".

En su discurso, la consellera ha hecho especial hincapié en la convivencia de propuestas dentro del recinto, matizando que en Alicante Gastronómica "conviven la alta cocina y la cocina popular. Los grandes nombres y los jóvenes talentos. Las estrellas Michelin y la casa de comidas de toda la vida. La innovación y la tradición unidas por el respeto absoluto por el producto y la excelencia".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha reafirmado el compromiso indiscutible de la corporación provincial con el desarrollo de este macroevento, calificando a la cocina como un factor dinamizador esencial. Pérez afirmó con rotundidad que “la gastronomía es el eje nuclear de nuestra principal industria de la felicidad” y se mostró convencido de que la presente edición reforzará notablemente el posicionamiento del territorio.

En palabras del presidente de la Diputación, "desde la Diputación de Alicante seguimos respaldando un evento que impulsa el talento de nuestros profesionales, fortalece un sector estratégico para la economía provincial y proyecta nuestra imagen como un destino gastronómico de referencia", añadiendo que la feria "volverá a situarnos en el epicentro del panorama gastronómico nacional, convirtiendo nuestro territorio en un punto de encuentro para la innovación, la tradición y el mejor sabor de nuestra provincia".

Carlos Baño, ovacionado por el público que abarrotaba el ADDA, ha remarcado la enorme proyección que este certamen otorga a los productores locales y las empresas del sector alimentario a escala internacional. El máximo dirigente de la Cámara de Comercio enfatizó que "con esta edición, la provincia de Alicante se posiciona mundialmente como referente indiscutible de la gastronomía. Y lo hacemos creciendo y abriéndonos a nuevos países. Una feria que este año crece en calidad, en espacios y contenidos. Ello revertirá en más impacto y visibilidad para nuestras empresas, empresarios, autónomos y profesionales. Una feria hecha desde el sector y para el sector. Un escaparate mundial para el talento que posiciona la Costa Blanca como destino gastronómico nacional e internacional de primer nivel".

Novedades

Entre las novedades más destacadas que se incorporan a la programación de este año sobresale el espacio denominado Lo Mejor de los Mejores, concebido como un escaparate global donde los asistentes tendrán la oportunidad de degustar galardonadas especialidades de la cocina nacional tradicional e internacional sin necesidad de desplazarse de la provincia. En este punto se darán cita elaboraciones tan populares como el mejor torrezno, la mejor hamburguesa, los mejores quesos, el mejor cachopo, la mejor pizza o la mejor fabada.

Además, los aficionados y profesionales del sector lácteo contarán por primera vez con el Aula de Queso, una zona específica coordinada por la despensa de Andrés. Los amantes del dulce y el cacao verán satisfecha su demanda con una nueva área dedicada en exclusiva al chocolate y el helado artesanal de la mano de la iniciativa Bean to Bar, complementando un programa formativo donde las sesiones de masterclass se han incrementado en un sesenta por ciento.

El certamen reforzará también su vertiente competitiva aumentando el número de concursos oficiales hasta alcanzar un total de diecisiete campeonatos previstos. Al prestigioso y consolidado decimonoveno Campeonato de España de Tortilla de Patatas Trofeo Tescoma se sumarán interesantes y novedosas propuestas como el Primer Concurso Profesional de Corte de Jamón By Luga Sabores o los campeonatos profesional y amateur de All i Oli By Sezar Blue. Asimismo, la alta repostería volverá a brillar con la tercera edición del Concurso Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la mejor tarta de chocolate del mundo, un certamen de calado internacional que este año cobra mayor relevancia al realizar pruebas selectivas de sus finalistas en siete países de Latinoamérica, entre los que se incluyen México, Argentina, Colombia y Perú.

La presencia del Patronato Provincial de Turismo volverá a materializarse con fuerza a través del consolidado espacio Saborea Costa Blanca, una zona promocional que contará con un escenario y una zona de preparación que alcanza los 830 metros cuadrados de superficie útil. A lo largo de las cuatro jornadas, esta área aglutinará la participación activa de veintinueve municipios de la provincia de Alicante que exhibirán sus excelencias a través de más de cuarenta y tres degustaciones, showcookings y encuentros profesionales. Localidades como Elche, Benidorm, Torrevieja, Santa Pola, Calp, Dénia, Altea, Xixona o Villajoyosa exhibirán sus raíces culinarias en directo.

El público podrá ver trabajar muy de cerca a mitos culinarios de la talla de Martín Berasategui, Jordi Roca, Quique Dacosta o Carme Ruscalleda, quienes compartirán su maestría junto a referentes locales de prestigio como Susi Díaz, Kiko Moya o Cristina Figueira, logrando así democratizar la excelencia gastronómica y situarla al alcance de toda la ciudadanía.