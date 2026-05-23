La terraza y restaurante con más vistas del puerto de Alicante atrae a 200.000 clientes en su primer año

El caluroso fin de semana en Alicante se ha convertido este viernes en el marco para la fiesta de primer aniversario de Béton Brut. El restaurante y terraza en el puerto de la ciudad ha reunido a casi un millar de personas asistentes en una noche que combinó gastronomía, coctelería y música frente al mar.

La celebración congregó a empresarios, perfiles culturales y representantes del sector turístico, en una demostración de la privilegiada versatilidad del local que gestiona Forty Group. Mientras dos plantas acogían una cena cóctel, el restaurante principal funcionaba a pleno rendimiento para quienes prefirieron un servicio de mesa más pausado. A partir de las 22:30, las sesiones de diyéi elevaron el ambiente social del encuentro.

En apenas doce meses, el complejo ha logrado cifras récord con cerca de 200.000 visitantes. "Solo el restaurante ha recibido a algo más de 50.000 clientes con reserva, de los cuales aproximadamente un 30 % corresponde a eventos", destacan desde la dirección.

Unas cifras de las que presumen satisfechos sus responsables. Y así lo contaba a EL ESPAÑOL Sergio Hernando, gestor del local, destacando que "Queremos que sea accesible para todo el mundo", poniendo de ejemplo una terraza exterior repleta que funciona como un espacio de rotación sin reservas ideal para un encuentro informal.

La propuesta se divide en cuatro ambientes diferenciados que van desde el muelle hasta la azotea, calificada por Hernando como "la joya de la corona". En este último espacio, se trabaja la exclusividad con coctelería de autor y una carta propia para "no canibalizar al restaurante".

El perfil del cliente refuerza la proyección internacional de Alicante, ya que más de la mitad de su público es extranjero. No obstante, el local ha sabido mantener una conexión firme con el público local, que lo ha integrado plenamente en sus planes de ocio.

En el plano gastronómico, el jefe de cocina Tomás Ledezma subraya el valor de lo artesanal. "Nuestro objetivo es que a través de la comida la gente no solamente le llegue la técnica, sino que también le llegue el corazón", explica sobre su filosofía de trabajo.

Un objetivo que se pretendió demostrar durante la noche por dos caminos, para unos mediante la cena en el restaurante y para otros con el cóctel. En su variada demostración brillaron propuestas como la fina coca de mollitas con hueva, el steak tartar o la variedad de quesos presentada.

Tras este primer año de consolidación, Béton Brut encara una nueva etapa con una programación especial de verano. El objetivo para este segundo ejercicio es reforzar su papel como enclave estratégico para eventos, consolidando una línea de actividad que ya ha sido clave en sus primeros meses de vida.