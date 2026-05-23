La gran fiesta gastronómica que se celebra este fin de semana en un pueblo marinero de Alicante con música en directo

Este sábado, Dénia se viste de gala para despedir por todo lo alto la celebración del 71 aniversario de su Mercado Municipal. Bajo el lema '71 años de confianza diaria contigo' esta jornada central promete convertir el centro de la localidad en un hervidero de convivencia, gastronomía y ambiente festivo.

El gran protagonista de este sábado es el II Figatell Fest, una iniciativa que busca acercar este producto tan tradicional al público de una manera participativa. Durante toda la mañana, las carnicerías del mercado ofrecen figatells a un precio popular de 0,50 euros la unidad, permitiendo a los asistentes degustar uno de los tesoros de la cocina local.

La fiesta se traslada también a los bares, donde establecimientos como el Bar Bonanza, Cafetería Magallanes, Kko Papua y Bar Viciano colaboran en los almuerzos populares. Como aliciente especial, el mercado invitará a la segunda bebida a quienes se sumen a esta celebración del figatell.

La actividad matinal ha arrancado con fuerza a las 9:15 horas con una nueva sesión de 'Cocinamos contigo'. En esta ocasión, los periodistas Inma Celda, Javier Justo y Kevin Carrió han cambiado los micrófonos por los delantales, guiados por el chef José Manuel López, del restaurante Ca Seko, para mostrar la versatilidad de los productos del mercado.

Para aquellos que busquen algo más que comida, la música en directo será el hilo conductor del día. A las 11:30 horas, el saxofonista Joan amenizará las compras, mientras que a partir de las 13:00 horas, el grupo Lolipop actuará en la calle Magallanes, donde se han instalado mesas y carpas para disfrutar del ambiente al aire libre.

María José García, concejala del Mercado, a través de una nota ha querido resaltar que esta efeméride es un reconocimiento al "esfuerzo cotidiano de todas las personas que trabajan en él". El objetivo, prosigue, es premiar la fidelidad de los clientes que siguen apostando por el comercio de proximidad en uno de los espacios "más vivos y queridos de la ciudad".

Más allá del aniversario, el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, recuerda a EL ESPAÑOL que este evento se enmarca en una capital que brilla como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco. Grimalt destaca que, además del figatell, la gamba roja es el gran gancho de la localidad por "la forma de trabajarla desde que entra a la barca".

El alcalde pone en valor el legado de pioneros como Jaime Gavilà, Pepe El Pegolí o Diego Mena, quienes enseñaron a tratar el producto con "mucho cariño". "Tenemos que estarles agradecidos porque marcaron el camino que hoy siguen muchos otros cocineros en certámenes como el prestigioso Concurso Internacional de la Gamba Roja", señala Grimalt.

Dénia no solo es gamba roja; el reconocimiento de la Unesco ha permitido, en palabras del alcalde, promocionar otras materias primas y formas de cocinar tradicionales que atraen a visitantes de todo el mundo. Este fin de semana es la excusa perfecta para comprobar por qué National Geographic sitúa a la ciudad como un referente donde mejor se come en la provincia.

La acción en el Mercado Municipal se alarga especialmente hasta las 17:00 horas para que nadie se quede sin celebrar estas siete décadas de historia viva. Es el momento de disfrutar de los "precios que alegran", participar en la ruleta de la suerte a través de la app D-Dénia y brindar por muchos años más de comercio local.