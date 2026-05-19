Doble triunfo para Alicante en los premios nacionales de hostelería sostenible: la UA y Juan XXIII ganan

Alicante se ha convertido en la gran protagonista de la III edición de los Premios de Hostelería #PorElClima 2026, celebrada este 18 de mayo en el Teatro Príncipe Pío de Madrid. La provincia ha logrado un histórico doblete gracias al reconocimiento nacional del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) y el galardón autonómico otorgado al Grupo Juan XXIII.

Jorge Olcina, responsable del Laboratorio de Climatología de la UA, recibió el Premio a las Alianzas por su labor de investigación y divulgación en materia de cambio climático. El catedrático, "muy contento", cuenta a EL ESPAÑOL su satisfacción: "El premio es para el laboratorio por la implicación sostenida y el apoyo institucional".

El jurado destacó la contribución científica de Olcina, quien ha intervenido en todos los actos públicos del proyecto en la región desde 2022. "Mi papel en esto ha sido difundir la cuestión de cambio climático. En las charlas informamos de cómo está la situación, muy especialmente problemática en el litoral mediterráneo", explica el catedrático antes de regresar a Alicante tras la gala de este lunes.

El segundo gran éxito para la provincia llegó con el Grupo Juan XXIII, dirigido por Javier Ruiz, que se alzó con el premio de la Comunitat Valenciana. Olcina subrayó que este reconocimiento se debe a "las acciones que está llevando a cabo de protección, defensa y mejora del medioambiente", destacando su esfuerzo en la reducción de consumos.

Para el experto, estos premios ponen en valor a un sector que representa prácticamente el 6 % del PIB de España. "Está concienciado con la adaptación al cambio climático, la reducción de consumos de agua, de energía y la reducción de residuos", señaló Olcina tras la entrega de las esculturas artesanales de vidrio reciclado.

El catedrático alicantino resaltó la importancia de las "acciones concretas del pequeño empresario". Según Olcina, aunque el panorama climático es complejo, "hay margen de maniobra, se pueden hacer cosas y en esa escala pequeña de hostelería y restauración se están llevando a cabo acciones muy interesantes".

A nivel nacional, el proyecto Hostelería #PorElClima ya suma más de 20.000 establecimientos adheridos y ha generado 300.000 acciones climáticas. "En Alicante ya hay muchos bares y restaurantes adscritos", recuerda Olcina, mencionando que las medidas aplicadas han logrado reducciones del 40 % en el consumo energético desde 2014.

El impacto de estas alianzas en la provincia ha sido constante, con eventos en Alicante, Valencia, Castellón y la Feria de Gastronomía. Olcina adelanta que la colaboración con Coca-Cola y los impulsores del proyecto continuará próximamente con nuevas acciones previstas en Benidorm.

Finalmente, Olcina destacó que los premios no son solo un reconocimiento teórico, sino un reflejo de "acciones concretas que están materializadas y que suponen la participación de gente que está concienciada con el tema". La gala en Madrid reafirma el liderazgo de Alicante en la transición hacia una hostelería más sostenible y comprometida con el territorio.