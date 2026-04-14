El plato de pollo y bogavante con el que un estudiante de Alcoy conquista la élite de la cocina nacional

El talento culinario de la provincia de Alicante vuelve a brillar con luz propia en el panorama nacional. Andreu Berenguer Gandia, estudiante de cocina del CIP FP Batoi de Alcoy, se ha alzado este martes con el título de segundo clasificado en la XIV edición del prestigioso Premio Promesas de la alta cocina.

La final, celebrada en la sede de Le Cordon Bleu Madrid ubicada en la Universidad Francisco de Vitoria, ha reunido a los diez mejores expedientes de escuelas de cocina de toda España. Durante cuatro intensas horas de competición, Andreu demostró su destreza técnica y su capacidad creativa.

Tras conocerse el fallo del jurado, un emocionado Andreu Berenguer ha compartido sus primeras impresiones sobre la experiencia: "El concurso me ha parecido superprofesional y ha sido un sueño poder participar, estar meses de trabajo duro hasta llegar a la final y conseguir la beca como segundo clasificado. La sensación de haberlo logrado ha sido increíble".

El plato que le ha valido este reconocimiento nacional ha sido una Royale de hígado de pollo con pinza de bogavante confitada. Para su elaboración, el alumno del instituto de Batoi tuvo que trabajar sobre una base común de pollo y bogavante, aportando ingredientes de libre elección para imprimir su sello personal.

De saborear esa creación se ha encargado un jurado de gran nivel que preside el reconocido chef Paco Roncero, que cuenta con 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol. Los jueces valoraron aspectos fundamentales como la técnica, la creatividad, la presentación y, por encima de todo, el sabor de la receta.

Como recompensa a su brillante desempeño, Andreu ha obtenido la beca valorada en 9.000 euros. Este premio le permitirá cursar un certificado de especialidad en cualquiera de las disciplinas que ofrece la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu.

Este triunfo no solo supone un hito en la incipiente carrera de Andreu Berenguer, sino también un reconocimiento a la labor formativa que se realiza en el instituto de Alcoy, consolidándose como un referente en la formación de las futuras estrellas de la gastronomía española.