El rincón del café de Mercadona aterriza en Alicante: las seis tiendas de la provincia que estrenan el servicio

La cadena de supermercados está probando las máquinas de venta de café para llevar en seis locales de Alicante.

Hacer la compra y tomarse un café recién molido en el mismo espacio ya es posible en seis puntos estratégicos de la provincia de Alicante. Mercadona ha iniciado una prueba piloto para implantar un nuevo sistema de cafeterías automáticas, un servicio de autoservicio que busca mejorar la experiencia del cliente.

Es un paso más en la tendencia de la cadena que preside Juan Roig para sumar servicios con los que adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. De vender granos de café en sus distintas variedades, Mercadona da un paso más con el aterrizaje de su nuevo rincón del café, un sistema de máquinas automáticas que permite a los clientes obtener una bebida recién preparada.

Esta apuesta por la conveniencia ya se ha materializado en seis tiendas de la provincia de Alicante. Son parte de un despliegue nacional que la compañía está realizando de forma progresiva. Como explican, es "un servicio más que ofrecemos a nuestros clientes y que iremos implantando poco a poco en nuestras tiendas".

Diseñado para la agilidad y el consumo rápido, esta cafetería se sitúa junto a la entrada, antes de cruzar la línea de caja. En ella ofrece una carta de precios competitiva: el café solo se sitúa en los 1,30 euros, el cortado en 1,40 euros, el café con leche en 1,60 euros y el capuchino está por 2 euros.

En la capital alicantina, los clientes ya pueden probar este sistema en dos centros, entre ellos el de la calle Calderón. ¿Y dónde más se puede probar este sistema? De momento está disponible en Dénia, Petrer, Poble Nou de Benitatxell y Xàbia.

En algunos de estos supermercados, la oferta se complementa con una zona de mesas y sillas, una línea que, según confirman fuentes oficiales de la compañía a EL ESPAÑOL, "está teniendo muy buena acogida entre los clientes".

De hecho, aunque en Alicante el despliegue arranca con estos seis puntos, en toda la cadena ya está disponible en aproximadamente 300 tiendas de las más de 1.600 que tienen por toda España.

La intención de la empresa de Juan Roig es que este rincón del café siga creciendo a lo largo del año "de forma progresiva en otras tiendas".

El éxito de este formato independiente, que convive con la sección de Listo para Comer, determinará el ritmo de los próximos montajes en la red comercial de la provincia, consolidando un modelo de compra más versátil y adaptado al formato para llevar.