Alacroqueta 2026: Alicante busca la mejor croqueta del año con cinco días de festival

La presentación este jueves del festival de croquetas en Alicante.

Los amantes de la gastronomía tienen una cita marcada en el calendario. El festival Alacroqueta regresa a la plaza de Séneca de Alicante en una segunda edición que llega con novedades importantes: se amplía a cinco días de duración (del miércoles 15 al domingo 19 de abril) y contará con un catálogo de 14 propuestas creativas para elegir la mejor croqueta de la ciudad en 2026.

La concejala de Hostelería, Lidia López, junto a los organizadores Elena Vidal, conocida en redes sociales como Alicante Street Style, y Rafa Baeza de Alacant Street Market, ha presentado este jueves un evento que busca superar las cifras récord del año pasado.

La oferta no solo se centrará en el producto estrella, sino que incluirá puntos dulces con las tartas de queso de Gozo y los helados de Borgonesse, además de actuaciones de diyéis y actividades infantiles.

¿Cómo elegir la mejor croqueta? El festival mantiene su esencia competitiva. A través de un código QR facilitado con cada consumición, los asistentes podrán votar su propuesta favorita valorando tres parámetros: presentación, sabor y textura.

El restaurante cuya croqueta obtenga la mayor puntuación será coronado como el ganador de 2026.

Los precios se mantienen accesibles para fomentar la rotación: se venderán packs de tres croquetas por 6 euros (2 euros la unidad). Además, en esta edición se ha reforzado la inclusividad alimentaria, contando con opciones sin gluten certificadas por Acecova en los puestos de Donde Nakiss y Distópico.

Guía rápida para el visitante

La plaza de Séneca, donde se encontraba la antigua estación de autobuses, vuelve a ser el punto de encuentro entre el miércoles 15 y el domingo 19 de abril.

Los horarios se ajustan según los días. El miércoles la inauguración es a las 18:00 h. La parte central será jueves, viernes y sábado de 12:00 a 00:00 h. Y el último día, el domingo, estarán de 12:00 a 23:00h.

¿Qué es lo que se probará? Sabores del mundo en un bocado gracias a los catorce participantes. Los cocineros alicantinos han apostado este año por la fusión internacional.

Entre las propuestas destacan:

Sabores exóticos: 'Shawarma de Pollo' (El Camello), 'Pollo Teriyaki' (Cheos) o 'La Kimcheta' (Samana).

Toques gourmet: 'Jarrete con jalapeño y lima' (Grupo Montoro) o 'Cecina de vaca madurada' (Brasad'or).

Inspiración italiana: 'Risotto di Boletus al Tartufo' (Ditaly) o 'Ricotta y 'nduja' (Da Nené).