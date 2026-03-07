Vicent, el heladero este bonito pueblo de Alicante que roza la perfección: el secreto del sabor está en la fruta de Callosa

La tarta 'Ópera' con la que Vicent se coloca como el mejor heladero de la Comunitat Valenciana.

Altea no solo es conocida por sus cúpulas azules y calles empedradas, sino también por albergar el talento de Vicent Pascual, de la pastelería De Sabors. Por segundo año consecutivo, logra situarse como el mejor de la Comunitat Valenciana en el Gran Premio del Helado que acoge Benidorm.

La victoria se le escapó por apenas un punto, algo que reconoce que le "pica un poco", en una final con 12 participantes de alto nivel en este concurso internacional.

Hasta allí lleva los sabores que crea en una de las calles más icónicas de la provincia de Alicante, la emblemática San Miguel. Esta es una de las más fotografiadas de España por la belleza de las casas encaladas y el contraste con las brillantes tejas de cerámica de la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, la cúpula del Mediterráneo, como presumen en la localidad.

Para llegar a la final, Vicent apostó por un clásico de su vitrina: el mango. No obstante, este año tuvo que ajustar la receta debido a la calidad del producto local: "El grado de dulzor de los mangos que teníamos de un chico de Callosa estaba muy alto", explica.

Pero ¿puede ser muy dulce un helado? Ahí razona que en una competición con grandes expertos hay que tener en cuenta cada detalle para conquistarles. Para compensar esa fructosa natural, decidió añadir un toque de maracuyá para aportar acidez y frescura.

La elección de la materia prima es fundamental, recalca a EL ESPAÑOL, "es muy importante conocer el calendario de frutas y ver cuál es el momento óptimo para comprar porque influye en la calidad, el sabor y el color".

Y si en las fases clasificatorias fue con un sabor que domina, para la gran final, De Sabors sorprendió con una versión helada de la tarta Ópera, combinando avellana, café y bizcocho. Esta creación nació bajo la mentoría del prestigioso Paco Torreblanca, quien le "chivó" la idea hace un año. "Hemos conseguido hacer pastelería helada", afirma con orgullo.

Con raíces y expansión

El orgullo por su oficio lo es también de su pueblo. Vicent recuerda que su privilegiada ubicación es la casa de su abuela y bromea que si se hiciera un Monopoly de la Costa Blanca, "que es por la que hay que trabajar y luchar para posicionar, no dudo un segundo que estaría ahí".

El futuro de De Sabors pasa por el mar. Vicent avanza a este medio la compra de un local en el paseo marítimo de Altea, donde espera abrir a finales de año un nuevo punto de venta para sus pasteles, granizados y helados.

Mientras llega la nueva apertura, los clientes pueden disfrutar de sus helados en Altea o en el punto de venta que mantienen desde hace ocho años en el Carrefour de Finestrat, donde presume de que "hacen colas desde las 9:30 de la mañana".

En cuanto a los precios, la tarrina pequeña se sitúa en 3,50 euros, la mediana en 4,50 y la grande en 6. La exclusiva versión del helado Ópera se venderá en formato de medio litro a un precio aproximado de 14 euros el litro.