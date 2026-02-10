Abre el '100 montaditos británico' en Alicante con su primer local en España: mezcla clásicos de Reino Unido y tapas

El pub Wetherspoon, el '100 montaditos británico' aterriza en España por primera vez con la apertura de su primer local en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

El pub británico de la conocida firma británica Wetherspoon establece en la provincia el primer establecimiento de esta marca fuera de Reino Unido e Irlanda, donde tiene gran implantación.

El local, operado por Lagardère Travel Retail, está ubicado en la zona de embarque, concretamente en el área destinada a pasajeros de vuelos internacionales no Schengen, ha informado Aena.

En un ambiente festivo y con una gran variedad de platos para degustar, se celebró la apertura del local ayer lunes en la terminal alicantina.

El anuncio de la apertura fue celebrado meses antes de que abriera sus puertas por británicos que recorrían el aeropuerto con cierta frecuencia y echaban en falta un restaurante que trajera un poco de Reino Unido a Alicante.

"Tenemos muchas ganas de abrir nuestro primer pub en el extranjero. Creemos que será popular entre la gente que viaja desde el aeropuerto de Alicante. Nuestro objetivo es abrir varios pubs en el extranjero en los próximos meses y años, incluidos algunos en aeropuertos", señaló su fundador, Tim Martin, semanas antes de la apertura oficial. Este hito representa un momento histórico para la marca fundada por Tim Martin hace más de cuatro décadas y supone un reconocimiento al peso del turismo británico en la Costa Blanca, el más importante de toda la región, que suma más de 500.000 pasajeros mensuales.

El modelo de negocio de Wetherspoon se basa en precios bajos y accesibles.

Aunque es una marca británica, también tiene locales en Gales, Escocia, Irlanda del Norte e Irlanda.

Su oferta gastronómica, de la que ya están disfrutando los viajeros del aeropuerto alicantino, incluye los platos típicos de estos populares establecimientos: desayuno inglés, "fish and chips", hamburguesas, pizzas y otros clásicos.

El pub también sirve cerveza de barril, una amplia gama de cervezas artesanales y vino, entre otras bebidas. La carta incorpora, además, guiños a la gastronomía española, como la tortilla de patata y las gambas al ajillo.

El pub Wetherspoon de la terminal alicantina lleva el nombre de “Castell de Santa Bàrbara” en honor a uno de los monumentos más icónicos de la ciudad de Alicante, y la decoración incorpora elementos mediterráneos inspirados en la Costa Blanca.

El local cuenta con un horario adaptado a la operativa aeroportuaria para atender a los pasajeros en todo momento.