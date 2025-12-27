Un influencer hace 2 horas en coche para comer en el mejor mesón de Alicante: "Prepárate para salir rodando"

Javi Maska y un plato de gazpacho de El Viscayo.

Alicante siente estos días la llegada de los cada vez más cortos inviernos. Con las fechas navideñas y la bajada en los termómetros, llega la época de las comidas tradicionales alicantinas, esas que hacen que merezcan la pena unas horas en coche para degustar los platos más emblemáticos.

Una de las joyas de la corona son los gazpachos, tradicional de la Mancha, aunque en nada se parecen y en nada tienen que envidiar a la receta alicantina.

Esta receta mezcla trozos de torta, carne de caza y especias cocinados lentamente hasta lograr una combinación única con una aportación extra de energía para todo el día.

Y si hay un lugar igual de emblemático que los platos que preparan es El Viscayo, ubicado en Castalla.

El creador de contenido valenciano Javi Maska (@javimaska) recorrió casi dos horas por carretera para probar su famoso gazpacho.

"Es el único día del año en el que cogemos el coche una hora y cuarenta minutos solo para ir a comer", explica al inicio de la grabación.

"Prepárate porque vas a salir rodando", advierte a los seguidores que sigan sus pasos y prueben la comida del mesón.

Este siempre ha dado a sus clientes la oportunidad de levantarse de la mesa y elegir ellos mismos qué pieza de embutido querían probar.

El protagonista absoluto es el gazpacho manchego, una receta de cuchara profundamente ligada a la tradición del interior alicantino.

En este caso, el plato se sirve sobre una hogaza de pan vaciada, de la que comen directamente los comensales. "Es el plato estrella", afirma Maska.

Antes de que se haya consumido la mitad, un camarero aparece para rellenar la hogaza, repitiendo la operación tantas veces como sea necesario "hasta que tú digas basta", apunta.

Una vez finalizado el gazpacho, el personal ofrece miel para aprovechar los restos que quedan impregnados en el pan.

El cierre llega con fruta y una infusión de hierbas digestivas que es casi obligatoria tras la contundencia del menú.

@javimaska

Según detalla Maska, el precio de esta especial degustación ronda "los treinta y algo euros por cabeza".