La noche especial de Quique Dacosta: mentor del año y renueva su Tres Estrellas Michelin en Dénia

Quique Dacosta vive su noche más especial con la Guía Michelin de España. La publicación francesa le corona como mentor del año, un galardón con el que se reconoce el trabajo en sus restaurantes formando un equipo capaz de sumar siete estrellas.

"Gracias a cada una de las personas que pasan por nuestros restaurantes y deciden prolongar su desarrollo profesional en nuestra casa", cuenta Dacosta en la gala.

"Y me siento especialmente orgulloso de este reconocimiento que llega porque ellos son extraordinarios en sus casas. Gracias, equipos, que lo hacéis posible", valora tras este reconocimiento como mentor.

A lo largo de su trayectoria, Dacosta ha formado a centenares de profesionales que, empezando por su restaurante en Dénia, han ido creciendo con él y asumiendo los nuevos retos en los que está embarcado. Su cocina ya está presente en Reino Unido y Marruecos mientras que en Madrid gestiona el ambicioso proyecto del Ritz con nueve locales donde destaca Deessa.

Un título que le llega en un año especial para la revista francesa, que cumple su 125 aniversario y así lo festeja en una gala que se ha celebrado este martes en Málaga.

Con el de Quique Dacosta llega el único reconocimiento que ha conseguido la provincia de Alicante en la edición 2026. El chef se vuelve a situar en la máxima categoría con el restaurante al que da nombre en la capital de la Marina Alta.

Entre las novedades que se han presentado en una larga y emocionante gala presentada por Jesús Vázquez, no hay ninguna que premie el trabajo de los cocineros del sur de la Comunitat Valenciana.

El reconocimiento a Dacosta es el consuelo para el sector provincial en una gala en la que la Comunitat Valenciana suma tres nuevas estrellas.

Estas llegan con Rubén Miralles en Vinaròs y Jorge Lengua para Llavor de Orpesa que se estrenan con la primera en la provincia de Castellón, mientras que Roger Julián lo hace con Simposio en Sant Antoni de Benagéber para Valencia.

Minutos después de estrenarse con un premio así, Jorge cuenta a EL ESPAÑOL que este es "un momento único" y es que "no hay nada más bonito que sentir que un sueño se hace realidad".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.