Ni Xixona ni Alcoy, el pueblo de Alicante que es la cuna de la miel artesanal: "Es un regalo de la naturaleza"

Producto indispensable de un buen turrón, la miel alcanza su temporada alta con la entrada en el periodo navideño, donde dulces de todo tipo se elaboran con este elixir natural que ha sido perfeccionado en el pueblo alicantino de Biar.

La historia de la miel de Biar está ligada a la tradición turronera de la villa y la del pueblo de Xijona, localidad situada a apenas 20 kilómetros de distancia.

Sus emblemáticos turrones tienen en la miel uno de sus ingredientes esenciales junto con la almendra, el azúcar y la clara de huevo.

Biar, también famosa por sus plantaciones de almendros, es conocida por la tradicional fabricación turronera, una tradición que sigue viva con la fábrica local Heretat de Soler.

En este proceso, la miel es una pieza clave y, por ello, la apicultura es una de sus tradiciones más arraigadas y ha dejado una profunda huella en la localidad.

Esta práctica se ha transmitido de generación en generación, creando una miel que es conocida por su pureza y sabor, adquirido de la riqueza floral de la localidad del Alto Vinalopó.

Desde tiempos antiguos, la apicultura ha sido una parte esencial de la vida en este pueblo, donde las colmenas se cuidaban con esmero y dedicación para producir su famosa miel de romero.

El romero, una planta aromática muy extendida por toda la geografía de la península ibérica, florece casi todo el año, proporcionando a las abejas un néctar constante y de alta calidad.

Entre los últimos apicultores tradicionales de Biar destacan nombres como el Tío Sixto Santonja y su hijo Juanito, el Tío Emilio, Paco "Campana", José "El Gambo", Agustín "Tío Dique", y muchos otros que mantuvieron viva la tradición hasta mediados del siglo XX.

Aunque muchos de estos maestros apicultores ya fallecieron, nuevas generaciones han tomado el relevo, continuando con el patrimonio cultural e histórico de este oficio tradicional-artesanal.

Hoy en día, aunque la tecnología ha avanzado, los apicultores de Biar siguen manteniendo viva esta tradición, asegurando que cada frasco de miel continúe siendo "un verdadero regalo de la naturaleza", indican desde Turismo de Biar.

Así, Biar es conocida por su aceite de oliva virgen extra. Desde 1954, la Cooperativa Valenciana de labradores y ganaderos produce un aceite elaborado con variedades autóctonas como la blanqueta, cuquello, rojas y xanclot.