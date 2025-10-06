Carmencita anticipa el futuro de la cocina en España con Mercadona: menos en casa y más platos preparados

"Dentro de 30 años no existirían las cocinas". Así recuerda Jesús Navarro Alberola, de la empresa de especias de Alicante Carmencita, la impactante predicción de Juan Roig, presidente de Mercadona. Aquella señal de las nuevas tendencias domésticas del empresario valenciano les obligaba a replantear su propio futuro en la alimentación.

En el intenso ajetreo de la feria Alicante Gastronómica, que concluye este lunes su séptima edición, Navarro se detiene y admite con su tono coloquial que se quedó "muerto lo primero". Si las cocinas desaparecen, se preguntó: "Si no se cocina, ¿qué pasa? ¿Dónde estarán las especias Carmencita?".

Desde Novelda, en el corazón de la provincia de Alicante, la familia Navarro ha construido por más de un siglo un pequeño imperio gastronómico basado en algo tan obvio hasta ahora como que había muchos hogares donde se cocinaba. De su éxito en los preparados para paellas hasta la sal, todo pasa porque alguien los compre para guisar.

Pero la realidad es que cada vez se compra más comida preparada. Según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados este consumo ha subido el 6,6 % en 2024. Y eso Juan Roig, como responsable de la mayor cadena de supermercados en España también lo sabe.

La falta de tiempo es la principal causa de este cambio, siendo "una cuestión inevitable por el ritmo de vida que llevamos cada vez", razona Jesús Navarro. Le basta recordar en su propia familia como las costumbres han cambiado drásticamente. Si antes las abuelas estaban "toda la mañana haciendo un cocido, eso ya no existe".

En ese primer choque de realidad que Juan Roig les anticipaba, Navarro pensó en cómo se podían adaptar. La propia cadena de supermercados ha aprovechado las diferentes reformas de locales para ir adaptándose a ello con la creación de su sección Listo para comer.

Navarro pensó que, para no desaparecer, debían reflexionar "qué papel podemos tener nosotros dentro de 30 años". Y si bien siempre estaba la opción de elaborar sus especias para los proveedores que se encargan de los platos, esta idea no le convencía.

Y uno de los primeros productos que ejemplifica su cambio se presentó ya en 2024 dentro de Alicante Gastronómica, las especias para el café. Pasado un año, Navarro lo valora como "un éxito que era inesperado" con ventas por encima de las doscientas mil unidades en seis meses.

Este año la novedad son los preparados para las freidoras de aire, el nuevo electrodoméstico que revoluciona la forma de comer y ya iguala al microondas.

Ambos ejemplos atraen la atención del público en el expositor de la feria y anticipan la apuesta de la marca de Novelda por combinarse con otras preparaciones. Navarro Alberola adelanta a EL ESPAÑOL que para el 2026 ya trabajan en otro nuevo producto que les permita dar "el toque final a un plato".

A pesar de la tendencia a cocinar menos, Jesús Navarro se atreve a contradecir a su amigo Juan Roig. El empresario noveldense cree que "la cocina se va a convertir en un hobby". Cocinar será un pasatiempo para "demostrar a tu pareja que sabes cocinar" y disfrutar la experiencia.