Alberto Chicote, chef, lo tiene claro: "Las tartas de queso sin cocer te sientan mal"

Este fin de semana la provincia de Alicante cuenta en el festival gastronómico D*NA con grandes estrellas de la cocina que comparten gratis sus experiencias. Y entre ellos está Alberto Chicote, que al repasar sus recetas, se pronuncia alto y claro sobre la moda de las tartas de queso: "Sin cocer te sientan mal".

Ante un abarrotado auditorio al final del paseo de la Marineta Cassiana de Dénia, el popular cocinero y presentador de programas de televisión explica el trabajo que hace en sus restaurantes con diversos platos. Y al llegar al postre, elige su versión de la tarta de queso.

"Yo no entiendo las tartas de queso sin cocer", afirma ante el público que disfruta y aplaude su presentación con el mismo entusiasmo con que él sentencia sobre la popularidad del postre.

Y la crítica de Alberto Chicote la razona con contundencia. Si para conseguir una textura más líquida en el interior de la tarta se sirve sin pasar por el fuego, el "huevo crudo, que te metes a la tripa, que te sienta mal y que al final te terminan destrozando la noche". "Es que no puedo con ello, no puedo", reitera.

El auge de las tartas de queso lo prueban, por ejemplo, los múltiples negocios que en Alicante están abriendo para vender este dulce. Chicote, con una larga trayectoria a sus espaldas, recuerda que es una de las opciones con la que lleva trabajando 25 años, ""es para mí un clásico".

Y su receta demuestra cómo se puede abordar una receta popular desde la alta cocina. "Mi tarta de queso es una base de una galleta de jengibre y canela con una crema de queso absolutamente cocida del todo y sin embargo, por más que está cocida del todo es absolutamente sedosa y cremosa", presume sobre la técnica aplicada.

Con su estilo directo y sencillo, Chicote conecta con un público que asiente con cada una de sus explicaciones. En esta exhibición presenta su tarta para rehacerla de una atractiva nueva forma en la que parte de la crema y reitera su crítica y el peligro de la liquidez en otras preparaciones.

"Al final parece que ahora todas las tartas de queso están sin cocer y, cuanto más líquidas, mejor. Y no lo entiendo, de verdad, las cosas tienen que estar cocidas, cocinadas con recetas equilibradas y medidas", recalca.

Al razonarlo destaca que "cualquier pastelero, que sepa de lo que habla, te dirá, "No te comas cosas con huevo que están sin cocer".