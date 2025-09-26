Alicante vota la mejor croqueta de la ciudad en una fiesta gastronómica que no te puedes perder

Las recetas muy diferentes presentadas este jueves de los bares y restaurantes para este concurso. M. H.

Este campeonato celebra lo que más gusta en Alicante: las croquetas. Participan 14 restaurantes que representan la gastronomía alicantina y buscan demostrar lo mejor que saben hacer en un bocado.

El evento se celebrará en la Plaza Séneca desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de septiembre. La programación incluye conciertos, DJs, actividades gratuitas, y talleres diseñados para los más pequeños.

Los 14 restaurantes estarán en diferentes casetas y el público elegirá al ganador. Los clientes votarán la presentación, el sabor y la textura (del 1 al 10) usando un QR obtenido con el ticket de compra.

La variedad de croquetas es inmensa: habrá propuestas tradicionales, muy alicantinas, vegetarianas y opciones aptas para celíacos. El domingo 28 de septiembre se anunciará cuál es la croqueta ganadora, elegida exclusivamente por el público.

Los cocineros

Dani Frías, de Santa Bar, presenta una croqueta de jamón tal cual, un plato emblemático del pequeño bar. Para lograr que sea muy cremosa y sabrosa, fusionan los huesos de jamón en la leche de la bechamel.

Javier Villegas de Teselas presenta una croqueta de jamón tradicional, hecha con leche de toda la vida y un caldo de jamón infusionado. Es una croqueta base, "que no cansa", y cada elaboración toma cuatro horas.

Txopin Pintxo Bar ofrece una croqueta con sobrasada de Pinoso, queso Mahón de Menorca y un toque de miel. Esta receta original, una de sus primeras, fue recuperada para el concurso, creando un contraste espectacular.

Donde Nakiss trae una croqueta de berenjena asada al fuego, combinada con queso Gorgonzola y Parmesano. Utiliza una bechamel de toda la vida y está rebozada con panko; ofrecen también una versión sin gluten para celíacos.

Rafael de TorriKo elabora la Croqueta Gachamiga, un homenaje a este plato humilde del interior de Alicante. Se cocina con aceite de oliva, ajo y requiere horas de cocción. Se corona con sobrasada y un poco de salsa japonesa.

La Taberna del Gourmet participa con una croqueta de chorizo que busca conservar lo tradicional. Está hecha con leche de vaca fresca, aceite de oliva virgen extra y chorizo 100% ibérico.

Lleva un rebozado muy fino, e incorpora un corazón de chorizo dentro de mayonesa, coronado con un crujiente de lentejas.

Claudia, de Cheos (ganadores del voto del público en redes), presenta una croqueta de jamón tradicional. Está rebozada en panko y lleva un toque propio: mayonesa trufada, jamón deshidratado y una "lluvia de estrellas" secreta.

Los chicos de Distópico rompen la tradición con una croqueta líquida de chorizo. Le añaden un velo de papada, chips de piña y mayonesa de harissa. Esta croqueta busca ser un "pequeño viaje" desde España hasta países marroquíes, y avisan que escurre (chorrea).

Otros participantes destacados incluyen La Favorita con croqueta de coca amb tonyina, y Brasad'or con croqueta de pollo asado. Pocardy presenta una croqueta de jamón tradicional, y Ditaly su versión meditaliana de risotto.

Para quienes busquen pescado, La Barrita del G participa con una croqueta de gamba.

Además de las croquetas a concurso, cada restaurante ofrecerá una opción de bocadillo por 8 euros. Entre las propuestas incluyen el popular perrito, samas (wraps) y tradicionales.

Las croquetas se servirán en paquetes de tres unidades por seis euros.

Elena Vidal destaca la importancia de la colaboración con el Ayuntamiento de Alicante para hacer realidad este evento gastronómico. Agradeció especialmente el apoyo de Lidia, concejala de Comercio, Hostelería y Mercados, por respaldar la iniciativa.