El Auditori Teulada Moraira homenajea a las mujeres en la cocina: "Guardianas de los sabores"

Septiembre arranca en el Auditori de Teulada Moraira con un homenaje a las mujeres en la cocina: "Guardianas de los sabores y la tradición", como definen sus responsables. Estas serán las protagonistas de la decimocuarta Muestra de Enoturismo y Gastronomía Alere/Dolia.

Un evento en el que se conjugan muchas cosas, como han ido probando a lo largo de los años en esta localidad de la Marina Alta: charlas, catas y hasta danza. El lema de la edición que se celebra este viernes 5 es Dolia, alma de mujer.

La entrada es gratuita para facilitar el acceso al público a una fiesta de la cultura y los valores del territorio. Como destacan los organizadores a través de un comunicado, madres y abuelas son las que encarnan ese espíritu que han transmitido a las actuales generaciones de la cocina.

Las puertas se abrirán a las seis de la tarde con una cata de vinos blancos secos, para la que se requiere inscripción previa porque habrá plazas limitadas. En ella participarán Bodega Teulada, Montesanco y Les Freses, todas ellas bodegas regentadas por mujeres. La cata será conducida por Natalia Piera, Lourdes Santacreu y Sofía Garrigues.

Los vinos se maridarán con una selección de quesos de la Associació de Formatgers de la Comunitat Valenciana. La presentación estará a cargo del escritor y gastrónomo Chema Ferrer.

Tras disfrutar del sentido del gusto, el oído y la vista son protagonistas de la cita con la presentación de la premiada y reconocida compañía de Asun Noales. En esta ocasión trae a las siete y media Delicatessen, el fruto de su residencia Petricor en la isla de Tabarca.

La Sala Auditorio acogerá a las ocho la exhibición culinaria Con alma de mujer que trae la veterana y premiada chef María José San Román. En ella demostrará la fuerza de la asociación que preside, MEG (Mujeres en Gastronomía), con la presencia de otras cocineras y productoras.

Tras esta exhibición gastronómica dedicada a la pebrella será el turno de Paisaje de la Memoria, que reconocerá la labor de las conocidas como les tissoradores, las mujeres que han dedicado su vida al cultivo de la uva moscatel.

En el jardín Fachada al Mar, a partir de las ocho de la tarde, se ofrecerá el taller Dolia Kids. Los más pequeños aprenderán la elaboración artesanal de pan de higo con Menges de Deus.

El Territorio Gastronómico, en el mismo jardín, será un espacio dedicado a productores, artesanos y cocineros. Incluirá maridaje de gastronomía, vino y música en directo.

Participarán Bodega Cooperativa de Teulada, Montesanco, Asociación Bancals de Vins y Bodega Caseta Vinamar. Se contará con la barra del Restaurante Tapas Canalla y degustación de Tapas MEG.

La tradicional bunyolada estará a cargo de las Amas de Casa de Teulada. La velada gastronómica y cultural será amenizada por la música en directo de la Cucumpá Orquesta.