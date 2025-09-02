Este es el nuevo chiringuito en las playas de Alicante que apuesta por la alta cocina a buen precio: menú a 20 euros

Es uno de los mejores chefs de la Comunitat Valenciana al crear tapas y este verano tiene en Abrazo Beach en Urbanova una propuesta que fusiona la excelencia culinaria con el ambiente relajado de la playa de Alicante, ofreciendo platos premiados y cócteles clásicos a precios accesibles.

La provincia de Alicante domina la escena culinaria en España con propuestas innovadoras y Rodrigo Molinas es uno de los exponentes de este trabajo. Tras alcanzar el podio en el reciente concurso autonómico de tapas, inaugura este año por primera vez su chiringuito.

Molinas expande en él su propuesta y busca ofrecer una experiencia gastronómica de alta calidad en un entorno informal y cercano, hasta el 15 de octubre. El concepto de Abrazo Beach rompe con los estereotipos de la alta cocina, llevándola directamente a la playa.

"Me apetecía estar cerca de la gente", explica. "Me parecía que era una posibilidad de desarrollar la cocina que más me gusta, para mí la mejor cocina es la que genera recuerdo". ¿Y qué mejor recuerdo puede haber que disfrutar de buena comida en esta playa entre Alicante y Elche?

El chef concibe este espacio como una oportunidad para que los comensales, incluso "con los pies en la arena y con el bañador mojado", puedan disfrutar de un plato premiado o de la tradición española.

Y esta idea la tiene bien clara, por eso lanza la pregunta: "¿Por qué la alta cocina tiene que ser símbolo de gastar una fortuna o de lujo? La alta cocina a lo mejor tiene que ver con las técnicas y las técnicas se pueden realizar también en un chiringuito de madera". Para él, la alta cocina es "saber lo que se hace, es tener técnica, es cuidar los detalles, es poner el corazón".

Un palmarés de premios

Rodrigo Molinas se coronó en el concurso de tapas de la Comunitat Valenciana 2025 con una "gamba roja con el ceviche de naranja de Mutxamel y el guirlache de almendras marcona de Jijona". Su receta, "muy festiva, refrescante tanto para la mañana como para la cena", la describe como un "terreta y mar" dedicado a sus hijas Emma y Valentina. En Abrazo Beach no podía faltar.

Los visitantes de Abrazo Beach pueden degustar otra de sus creaciones galardonadas: "Un plato que hace 2 años me dio la posibilidad de ganar en IFA, el mejor tartar de atún de la provincia". El chef subraya la importancia del producto local, trabajando con "sardina de la lonja de Alcantarilla" y dando prioridad al "buen aceite, su buen jamón, su buen pescado, su buen marisco".

Un ejemplo de la sofisticación que se puede encontrar en su chiringuito es el "montadito de mini brioche que cocinamos una pancetita 12 horas a 72 grados, con una marinada previa de 24 horas en salsas orientales y luego va con una mayonesa de coco, ají amarillo peruano, hierbabuena y cebollas encurtidas".

Precios para todos los bolsillos

El chef asegura que Abrazo Beach se distingue por su compromiso con precios asequibles a pesar de su oferta de alta cocina. "No tenemos precios de playa, precios de disfrute", afirma Molinas.

Un menú de picoteo "superdisfrutón" de cuatro o cinco pases con bebida incluida por 20 euros. Otra opción está entre 50 a 60 euros para quienes prefieran opciones más exclusivas, como un "atún rojo de almadraba que lo podrías comer en cualquier en cualquier restaurante con un Sol Repsol".

Para los amantes de las bebidas, Abrazo Beach también trabaja coctelería. "Tenemos los clásicos de toda la vida", como mojitos y Aperol Spritz hasta una "piña colada que la tratamos de una manera absurdamente puntillosa. Es uno de nuestros cócteles insignia".