Alicante Gastronómica donará el coste de las entradas a AGS y se alía con Acción contra el hambre y Eurotoques

Alicante Gastronómica refuerza su línea Solidaria en la séptima edición de la feria. La organización anuncia su alianza con Acción contra el Hambre y la donación del coste de las entradas para apoyar la iniciativa sin ánimo de lucro que distribuye menús diarios a los colectivos vulnerables.

Esta será la edición más solidaria e inclusiva de este evento experiencial vinculado al sector hostelero y de alimentación que es uno de los más importantes de España por el público que recibe y las presentaciones realizadas.

Del 3 de octubre hasta el día 6 en las instalaciones de IFA-Firalacant en Elche se apoyará a la ONG internacional en su línea Restaurantes contra el Hambre. Esta iniciativa cuenta con el sector hostelero de España para colaborar en la alimentación de las familias con dificultades y en la lucha contra el hambre infantil.

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, destaca a través de un comunicado que así se "incrementa el espacio para la gastronomía de impacto, aquella que tiene acciones concretas para cambiar la realidad que nos rodea, y que tiene que ver con aquellas personas que no tienen qué comer cada día".

Amor muestra su "satisfacción por este salto en la visión solidaria del evento". "Desde el minuto uno, Alicante Gastronómica se ha puesto a disposición de todo un sector fundamental en nuestro país, como es el de alimentación en todas sus vertientes", recalca.

"Un sector que crea trabajo, riqueza y que nos alimenta", prosigue, "pero que nunca ha perdido esa visión de la realidad que nos dice que hay muchas personas que tienen problemas todos los días para acceder a un plato de comida".

Una visión ampliamente compartida por el sector. Como recuerdan la iniciativa de Restaurantes contra el hambre tiene a 12.400 establecimientos participando y con embajadores como los alicantinos Quique Dacosta y Susi Díaz, entre otros. Con el escaparate de Alicante Gastronómica esperan que sean más los que se animen a colaborar.

¿Cómo funciona? Cada establecimiento escoge un plato de la carta para donar un porcentaje de su precio a esta causa solidaria.

A esta propuesta se suma también otra que ofrece la organización internacional de cocineros Eurotoques. Esta tendrá su propia barra solidaria en el Rincón de las Estrellas y los Soles; en el que participarán cerca de 20 reconocidos restaurantes y cuyo beneficio será donado a Acción Contra el Hambre.

Además, la feria vuelve a donar los dos euros del coste íntegro de la pulsera de acceso a la organización Alicante Gastronómica Solidaria, el proyecto que abrieron con la pandemia de la covid y la necesidad de atender a miles de familias que se habían quedado sin recursos para alimentarse.

Ese trabajo se ha mantenido de la mano del sector de la hostelería y la alimentación en la provincia de Alicante hasta generar más de 1,5 millones de menús, entre los que se cuentan también los que llevaron cada día a los municipios afectados por la dana de Valencia en 2024. Una labor que les ha llevado también a ser candidatos a los Premios Princesa de Asturias a la Solidaridad.

En la pasada edición aportaron más de 78.000 euros, cuya aportación fue destinada a sostener la iniciativa solidaria que ha dado respuesta a miles de familias todos los días y ha atendido situaciones de emergencia.