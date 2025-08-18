Este es el bonito pueblo de Alicante que tiene la mejor heladería de España: "El chocolate nunca falla"

"Vendemos mucho más", celebra el joven heladero y pastelero Vicent Pascual desde su pequeño negocio en Altea. Su heladería se impuso como el mejor helado de España en el concurso internacional que organiza Benidorm.

Y asegura que pese a este verano con olas de calor "estamos muy cómodos trabajando: hemos hecho una ampliación del obrador y está siendo un verano en el que hemos mejorado mucho".

De Sabors disfruta de una privilegiada posición en el casco antiguo de Altea, justo detrás de la iglesia que preside esta localidad que suele aparecer en las listas de los pueblos más bonitos de España.

"El verano es para nosotros la época más fuerte del año porque tenemos el máximo horario: cerramos todos los días sobre la una de la madrugada". Durante el día no paran de servir sus helados artesanales, bebidas como granizados y horchata acompañada de fartons.

Si estar tan bien situados ya supone un empuje para las ventas, este verano con la difusión del premio, más. Y Pascual no se olvida de que las diferentes olas de calor que se están sucediendo estos meses animan a la búsqueda de formas de refrescarse.

En sus escaparates tienen una solución para quienes prefieran la forma más dulce de hacerlo. El helado de mango, con el que lograron el éxito en la cuarta edición del Gran Premio del Helado, es uno de los más demandados: "Siempre es muy reconocido y a todo el mundo le encanta".

Vicent Pascual también se suma a la tendencia del chocolate con pistachos bautizado como Dubai y ofrece su versión en formato mágnum, cremoso por dentro con la pasta del fruto seco y el chocolate al 70 % más la cobertura crujiente del cacao. "Este año está muy de moda", recalca.

Si se busca inspiración para probar otros sabores de este pastelero formado en Bélgica y Francia, entre los más vendidos están también el de turrón, avellanas y una galleta de chocolate con sal más helado de nata. "El chocolate no falla nunca", apunta.

Así que entre tarrinas, cucuruchos y la colección de seis sabores de sus mágnum, además de los sorbetes de frutas tiene opciones para todos los gustos. Un galardonado despliegue que solo se puede probar en sus dos locales, el de la mencionada calle de Sant Miquel y el que tiene en un centro comercial cercano.

El gusto por el detalle aprendido en su formación por Europa lo demuestra también en su variada oferta de galletas rellenas formato macarrón, que venden por unidades y también en historiadas cajas o en las latas donde venden sus deliciosas grageas de chocolates y frutos secos.