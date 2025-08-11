La mejor cadena de hamburguesas de España aterriza en el centro de Alicante: "Es espectacular"

Un puesto de All or Nothing Burger en un concurso de hamburguesas.

La mejor cadena de hamburguesas de España aterriza en el centro de Alicante tras conquistar el país desde las islas Canarias.

Con un estilo urbano y unas elaboraciones que dicen representar "el sabor de la calle", All or Nothing Burger ha llegado a la calle José Gutiérrez Petén.

Sus creadores resaltan que no son una franquicia, sino un negocio familiar. "Comer con las manos y en la calle se convierte en una experiencia única, con el acompañamiento perfecto para disfrutar de una experiencia única con nosotros".

Cuentan con hamburguesas premiadas como algunas de las mejores del país y son especialistas tanto en las de carne madurada como en las smash. Aquí controlan y maduran las carnes con el método dry aged.

El secreto de su éxito es haber replicado la esencia de "Harlem", Nueva York, en la que se inspiraron a la hora de fundar All or Nothing Burgers.

"La cultura burger es la que nos ha llevado a probar algunas de las mejores por todo el mundo, en ciudades icónicas como Londres, Nueva York, Chicago, París y Estocolmo, entre otras...", explican en su web.

Estos viajes en busca de ideas e innovación es han llevado a buscar los mejores ingredientes y técnicas que traer a sus locales.

Aseguran que "cada burger es una historia que contar en nuestro local, nuestra pasión por la calidad nos ha impulsado a picar la carne en nuestro propio obrador, asegurando el control que queremos tener".

El creador de contenido gastronómico Joe Burgerchallenge visitó uno de sus locales en uno de sus vídeos y señaló que, al entrar, "parece que sigues estando en la calle, todo lleno de graffitis y persianas que asemejan que son locales". Y hasta tienen un sofá.

Tras probar varias de sus hamburguesas, tanto las de carne madurada como las crujientes smash, no supo decidirse, pero aseguró que "hacen a la perfección las dos".

Pero no solo tienen hamburguesas. Al más puro estilo americano, uno de sus platos estrella es el pollo con gofres.

"Es espectacular, la combinación con el toque dulcecito del gofre, con los encurtidos, con una salsa un poquito picante y el crujientito del pollo... Es que funciona todo a la perfección", apuntó el creador de contenido.