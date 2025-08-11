Alicia trae a Alicante las mejores galletas americanas con la receta de su abuela: "Están increíbles"

Unos de los dulces que más triunfan en Alicante no es alicantino, sino que debe su sabor a las recetas clásicas de galletas estadounidenses.

La encargada de traer el sabor más dulce a la ciudad es Alicia, quien hace en su local recetas de galletas y dulces a mano al estilo tradicional en su local El Cookie de la calle Poeta Quintana.

En este espacio crea autenticas bombas de sabores con recetas de su abuela.

Las elaboraciones abarcan una gran cantidad de formas y sabores, desde las típicas galletas tradicionales hasta de sabores no tan comunes o formas como la del Monstruo de las Galletas.

El secreto de su éxito es que Alicia elabora de forma tradicional sus masas y sus cremas para darle un toque único a cada dulce.

Aunque su especialidad son las galletas, en esta cafetería única también destacan los rollos de canela, los brownies o bakers.

La influencer Alicantestreetstyle visitó este Rincon de la ciudad para conocer más que había detrás de las elaboraciones y señaló que el rollo de canela era "uno de los mejores" que había probado.

Esta receta la creó en el instituto y la ha traído cruzando el charco para hacer disfrutar a los alicantinos. "Están increíbles", añadió la creadora de contenido.

Comunidad

Pero lo que de verdad hace diferente a esta cafetería es que más allá de ser un simple negocio, se ha consolidado como un espacio que crea comunidad a través de múltiples actividades.

Cada semana, la cafetería se convierte en el punto de encuentro de actividades como sesiones de juegos de mesa, hacer punto, club de lectura, conversaciones en inglés o concursos de trivia.

"Construir un círculo de amigos y una comunidad unida es algo que nos encanta que suceda. Una de las mejores maneras de hacerlo es en nuestras populares noches de trivia", apuntó la estadounidense en redes.

"Cada vez que compras una cookie… me ayudas a mantener vivo mi sueño. Esta pequeña cafetería no tiene grandes inversores detrás. Solo estoy yo horneando, soñando y poniendo el corazón en cada galleta. Cuando apoyas a El Cookie, apoyas a alguien que quiere seguir siendo parte de esta comunidad que ama", escribió en una publicación.

La cafetería ha presentado un nuevo horario. La tienda está abierta de miércoles a viernes de 15 h a 20 h y los sábados de 10 h a 14 h y de 17 h a 20 h.