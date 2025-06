Daniel Agromayor, director de la nueva cadena de restaurantes que abre en Benidorm: "Vamos a ser la envidia del resto"

La playa de Levante de Benidorm ya ha dicho adiós a una mítica discoteca de la provincia de Alicante para dar la bienvenida a la cadena de hamburguesas favorita de un presidente norteamericano. Su director general en España y Portugal, Daniel Agromayor, presume de ubicación: "Vamos a ser la envidia del resto".

Los trabajos para tener a punto el tercer local de Five Guys en la Comunitat Valenciana están a tope. El 19 de junio, como cuentan a EL ESPAÑOL, abren las puertas de su local. El blanco y rojo característico de la marca norteamericana destaca siempre y más frente a esta playa.

Daniel, bilbaíno, reconoce risueño que él fue uno más de las miles de personas que pasaron por "la antigua discoteca donde hemos estado todos ahí a pie de playa". Y ya puesto en faena se enorgullece de "esta oportunidad" que supone el segundo local en la provincia de Alicante.

"La obra está quedando espectacular", cuenta, "hemos mantenido un poco la fisonomía del edificio, pero saneándolo y vistiéndolo de rojo como es el color de pasión de Five Guys y estamos entusiasmados".

Con una clara política de expansión, elegir la ciudad y la ubicación es un rompecabezas. Daniel asegura que "ya llegamos tarde" con la capital turística porque "de vuestra costa nos llegan también muchos comentarios en redes sociales".

"Somos bastante selectivos con el tipo de locales donde vamos a abrir nuestros restaurantes porque tienen que ser una señal de identidad muy llamativa y diferencial", razona.

"Y la verdad es que en Benidorm buscábamos hace mucho y hemos estado muchas veces en Benidorm viendo locales", apunta. Hasta que encontraron el número 9 en la avenida de Alcoy, donde estaba el local de una de las más reconocidas discotecas de la ciudad.

Al valorar este punto, Daniel reitera la importancia de una buena ubicación para que su local hable por sí mismo ya que "como no hacemos marketing, no damos cinturones, ni barbies, ni coches, simplemente damos rock and roll y buenas burgers and fries".

Esa simplicidad es el gancho de Five Guys, una carta breve para centrarse en el producto. Con ella quieren que se "entienda la diferencia de lo que es un better burger, que es como nosotros nos llamamos, para diferenciarte de las hamburguesas commodity", en referencia a otras cadenas.

Aprovechando que "en Benidorm hay muchos días de sol del año, puedes estar fuera y disfrutar de las vistas porque estás en primera línea del paseo", valora Daniel. "Es muy especial, muy bonito, creo que vamos a ser la envidia del resto de Five Guys", señala risueño.