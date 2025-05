Pablo Cabezali, experto gastronómico, prueba el mejor restaurante de focaccias en Alicante: "Te lo comes con gusto"

El experto gastronómico Pablo Cabezali, conocido en redes sociales como Cenando con Pablo, tiene en Alicante uno de sus restaurantes favoritos para degustar focaccias. Se trata de Restaurante Focacciatella, donde hacen el típico plato italiano con productos procedentes desde el país transalpino

En este local, ubicado en la calle Calderón de la Barca, preparan este tradicional plato con ingredientes llegados directamente desde Italia, especialmente de regiones como la Toscana y Bolonia.

En un vídeo, el creador de contenido compartió su experiencia probando varias de las focaccias más representativas del local. La primera en pasar por su paladar fue la focaccia Saturnia, elaborada con mortadela de pistacho, burrata, crema tartufata, tomate, lechuga y aceite de oliva sobre una base de focaccia horneada en el momento.

Al probarla, destacó la calidad de la materia prima: "La mortadela con pistacho está muy rica. No tiene mucho pistacho, pero te la comes con gusto. La mezcla está muy fresca y a mí la combinación me encanta. El pan me sabe crujiente, pero creo que si lo tostaran un poco más ganaría bastante".

Después llegó el turno de la focaccia Porchetta Giottoni, una propuesta más contundente que combina porchetta, una especie de cochinillo al estilo italiano, con burrata, tomate semiseco y cebolla frita.

Pablo resaltó la originalidad del plato, aunque fue crítico con un detalle del ingrediente principal: "La porchetta me ha parecido un pelín seca. Me habría gustado que estuviese algo más jugosa". Aun así, reconoció que la combinación de sabores funcionaba. "La mezcla es acertada y la porchetta está sabrosa".

La tercera focaccia que degustó fue una de las más llamativas, la focaccia Sena, elaborada con guanciale, el famoso embutido italiano típico de la pasta carbonara, acompañada de crema de mascarpone y un toque de pecorino.

"Esto es la focaccia de guanciale, ese producto italiano que tanto gusta en la pasta, explicaba mientras mostraba la preparación. Sobre el pan, volvió a destacar su textura: "Cuando está tostadito queda crujiente y da un montón de sabor".

Para terminar, Pablo no quiso irse sin probar una de las opciones dulces. La focaccia dulce de Nutella con crema de mascarpone. "Esta me recuerda cuando era chiquitín e iba al colegio". La definió como una propuesta sencilla, pero efectiva: "Esto es sencillito, pero cumple. Y a todos nos gusta".