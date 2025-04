Este pueblo a 1 hora de Alicante tiene uno de los mejores restaurantes del año: está en un refugio de reyes medieval

Comparado con la Gran Muralla china y base de una fortaleza de Star Wars. La fuerza de Xàtiva, a poco más de una hora de la ciudad de Alicante, atrae a turistas de todo el mundo. Y su gancho es un castillo que de orígenes romanos creció durante la Edad Media y se convirtió en prisión de Estado de los reyes de la Corona de Aragón. Y junto a él está uno de los restaurantes del año, Montsant.

Las vacaciones de Semana Santa y Pascua son las que más ajetreo dan a estas murallas y largas escalinatas, ya que es cuando el pico de turistas es mayor. Y este año su alcalde, Roger Cerdà, presume aún más de monumento, ya que ha sido base para el rodaje de la segunda temporada de Andor.

Con esos atractivos, las puertas del hotel Montsant esperan tener más movimiento este 2025. El chef Carlos Beltrán, nacido en la misma ciudad, se encarga de su cocina. Y estos meses también han sido intensos para él porque ha estado peleando por ser el cocinero del año, un concurso en el que ha quedado entre los 12 mejores del país.

"Como setabense, siempre me ha atraído Montsant. Cuando me eligieron para dirigir la cocina me sentí afortunado de poder ofrecer esta propuesta gastronómica en este lugar con tanta historia. El reto es conservar el nivel de su pasado", explica Beltrán.

El restaurante está abierto a todo el público, como destacan, y ofrece comidas y cenas todos los días. En él se puede optar por un menú corto o el largo en el que el chef demuestra toda su experiencia y que está disponible desde el jueves por la noche hasta el domingo a mediodía.

"Según lo que decidas, este es lugar perfecto para una comida informal o de negocios, pero también para venir con familia y amigos a una gran celebración", asegura el chef.

¿Cómo se define su cocina? Como explican los responsables del hotel, parte de lo local, del producto de temporada y del respeto por las raíces de la tradición de la comarca de La Costera. Eso implica un gran protagonismo de la montaña, con una gran recolección de plantas que utiliza en los platos.

Y la mirada desde lo alto que tanto ha atraído a los productores de la serie que expande la historia de Star Wars en Rogue One es la que permite mirar todo el territorio alrededor de la fortaleza: desde la huerta hasta al mar. Y para que eso esté siempre presente, prometen actualización de sugerencias diarias y un menú ajustado según la temporada.

"Estamos en un lugar muy privilegiado para desconectar y evadirse del ruido de la ciudad. Venir aquí es como entrar en otra dimensión", concluye la directora del hotel, Cristina Aznar. Toda una invitación para viajar a una galaxia muy, muy lejana a la que llegar en poco más de una hora desde la ciudad de Alicante.