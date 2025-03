Ana se convierte desde Ávila en la reina de la gamba roja de Dénia: "Tenemos que dar protagonismo a la costa"

De periodista a cocinera y de ahí a ganar uno de los concursos más prestigiosos de España, el de la cocina creativa de la gamba roja de Dénia. Ana Lázaro se impone en el exigente certamen de la provincia de Alicante con una propuesta que "fusiona el Mediterráneo y la primavera de la meseta castellana".

Para llegar a esa unión tuvo que pasar por su etapa en la comunicación que con la agencia Efe la llevó al sudeste asiático varios años. De ahí pasó a otros medios hasta que sintió "que la cocina me llamaba, me llamaban los fogones, cambié de vida totalmente".

Ahí se aplicó y aprendió en diferentes restaurantes "y, sobre todo en Montia, que está en San Lorenzo del Escorial, donde Dani me enseñó muchas cosas". Aquella estancia acabó por confirmar su conversión a esta nueva profesión: "Me enamoré y tenía que seguir".

Ese camino la hizo recorrer otros nuevos restaurantes donde siguió estudiando cocina hasta llegar al restaurante Barro en Ávila. Allí sigue con el chef Carlos Casillas y desde allí ha creado el plato de gamba roja con el que se ha impuesto entre cincuenta propuestas presentadas y otros semifinalistas también premiados con Estrella Michelin.

A esta aplastante victoria contribuyó otro premiado restaurante de su pasado, Chirón, en Valdemoro. Su chef Iván Muñoz fue el ganador en 2020 y quien le descubrió el valor de la gamba roja. Y todo por un delantal que le dejó en el que lucía la imagen de este concurso culinario.

Aquello encendió la chispa y la trajo a concursar a la capital de la Marina Alta en 2023 con un compañero de otro restaurante, Nicolás Leblay de L'Atelier Robuchon, con quien iba de ayudante. Y para este 2025 decidió lanzarse para disfrutar la experiencia: "Me voy a animar que me gusta mucho, de Dénia me gusta mucho trabajar la gamba".

Al recordar aquel plato reconoce que "era mucho más cargado en cuanto a ingredientes", una propuesta que deja atrás porque "estoy evolucionando un poco más a la sencillez, aprendiendo también mucho de mi chef, que es Carlos Casillas, en Barro, que me ha enseñado también lo bonito de la sencillez".

En esta ocasión, Jorge Asenjo, su compañero en Barro, la ha acompañado en un camino que empezó con una idea de hacer un postre de gamba roja. "Fui cambiando, evolucionando y al final se convirtió en un caldo, con un helado, con huevos de caracol".