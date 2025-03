Albert y Norik abren su nuevo restaurante a la brasa en Alicante: "Hay gente que viene desde Almería para probar la carne"

En el año 2005, Serg Kocharyan abrió el primer restaurante armenio de la ciudad de Alicante en la calle Tucumán, 12.

Un local que, con el paso de los años, fue ganando fama entre los alicantinos gracias a sus sabores originales y su exquisita carne a la brasa.

Veinte años después, sus hijos, los hermanos Albert y Norik Kocharyan, deciden seguir los pasos de su padre y abrir su propio restaurante de cocina armenia.

Así, en enero de 2025, nace Brasad'Or, ubicado en Fontana, en San Juan Playa.

"Empezamos siendo dos y ya somos seis en plantilla", destaca Albert. Y es que, si bien no tardaron en despegar, los inicios no fueron fáciles: "Ha sido un no parar, queríamos que todo estuviera perfecto y prácticamente vivíamos en el local", bromea.

Los hermanos llegaron hace 27 años a Alicante, ciudad que consideran su hogar y donde aseguran haber aprendido mucho.

"Llevamos años inmersos en el mundo de la hostelería y hemos pasado por todo, hasta que finalmente decidimos crear nuestra propia marca con Brasad'Or", explica Albert.

Más allá del nombre del restaurante, los hermanos desean convertir Brasad'Or en su sello personal: "Queremos registrar el nombre para protegerlo y también pensando en futuros proyectos", detallan.

Un viaje a través de sus sabores

La cocina armenia es una de las más antiguas y ricas del mundo, reflejando la historia y geografía de un pueblo con una tradición culinaria de miles de años. Influenciada por la región del Cáucaso, Oriente Medio y el Mediterráneo, su gastronomía es una combinación de sabores únicos y variados.

Uno de los pilares de la cocina armenia es el uso de ingredientes frescos y naturales. La dieta tradicional incluye una gran variedad de cereales, hierbas, frutas, verduras y carnes, especialmente cordero y pollo. También son fundamentales los productos lácteos, como el yogur y los quesos artesanales, junto con especias y hierbas aromáticas que realzan el sabor de cada plato.

En Brasad'Or, la protagonista indiscutible es la parrilla, donde los hermanos elaboran "el 90% de la carta".

Algunas brochetas a la parrilla.

"Mucha gente se detiene frente al local solo por el aroma que desprende la parrilla, es algo de lo que más orgullosos estamos", aseguran.

Pero no se trata de una parrilla cualquiera. Además de haber sido construida por los propios hermanos, las carnes que se preparan en ella destacan por su marinado "secreto", una fórmula que prefieren mantener en reserva.

Esta elaboración especial ha convertido a Brasad'Or en un restaurante atípico y cada vez más popular entre los alicantinos y turistas.

"Hace unos días nos visitó una pareja que nos contó que había venido desde Almería solo para probar nuestra carne. Nos sorprendió y nos alegró muchísimo", recuerda Albert con una sonrisa.

Tradición

El menú de Brasad'Or incluye los platos más emblemáticos de la gastronomía armenia, como el "khorovats", un asado de carne a la parrilla que suele servirse en celebraciones y reuniones familiares.

Otro de los platos tradicionales que se pueden degustar en el restaurante es el "tolma", hojas de parra rellenas de carne y arroz, acompañadas de yogur.

También es muy popular el "lavash", un pan delgado y esponjoso que es parte esencial de la cocina armenia y ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

En el apartado de postres, elaborados por Norik Kocharyan, destacan la deliciosa tarta de queso, la milhoja de la abuela y el clásico baklava, hecho con capas de masa filo, miel y nueces de macadamia.

Una carta completa y llena de sabores, con la garantía de estar elaborada con ingredientes frescos.

"Cada mañana recorremos los mercados de Alicante en busca de la mejor carne y los ingredientes más frescos", afirma Norik.

Descubrimiento

Alicante, conocida por su variada gastronomía, alberga restaurantes de todo tipo y procedencias. Sin embargo, si nos detenemos a analizarlo, predominan cocinas más populares como la china, italiana o japonesa.

En este sentido, los hermanos reconocen que "mucha gente desconoce nuestra cultura", algo que les generó cierta incertidumbre antes de abrir el restaurante, sumado al reto de inaugurar en plena temporada baja.

No obstante, esos temores se disiparon rápidamente gracias a la "increíble" acogida de los alicantinos.

"Estamos muy agradecidos con todas las personas que vienen a probar nuestra cocina y repiten", afirman.

En definitiva, Brasad'Or no solo representa la historia y el alma del pueblo armenio, sino que también ofrece una experiencia gastronómica auténtica, llena de sabores, aromas y tradiciones que han perdurado en el tiempo.

Todo ello, bajo la excelente conexión y complicidad de los hermanos Kocharyan, quienes han convertido su pasión en un proyecto con identidad propia.